تنمية شاملة.. مدارس جديدة ومجمعات خدمية فى قرى مركز ناصر ببنى سويف

نجحت مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تنفيذ مشروعات تنموية كثيرة فى قرى مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، غيّرت حياة سكان قرى المركز الـ٢٠ للأفضل.

وتضمنت المشروعات تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات وتوصيل الغاز الطبيعى، فضلًا عن إقامة مجمعات خدمية وتطوير مراكز الشباب والمنازل المتهالكة، وتوفير جميع الخدمات للأهالى.

«الدستور» التقت محافظ الإقليم ومجموعة من سكان القرى المستهدفة، لرصد الإنجازات التى تحدث هناك، وجميعهم وجهوا الشكر للرئيس السيسى، الذى يبذل مجهودات كبيرة كى ينعم كل مصرى بحياة كريمة.

المحافظ: تنفيذ 485 مشروعًا بتكلفة 4.3 مليار جنيه

كشف الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، عن أن المبادرة الرئاسية نفذت ٤٨٥ مشروعًا بقرى مركز ناصر، بتكلفة ٤.٣ مليار جنيه، مؤكدًا اهتمام الرئيس السيسى بمتابعة إنجازات المبادرة بشكل دورى، والتى تهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية ريفية شاملة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التى تعيشها مصر حاليًا.

وأوضح المحافظ: «يجرى تنفيذ ١٣ مشروعًا حاليًا فى قطاع الصرف الصحى، بنسبة تنفيذ ٤٦٪، وتوريد خطىّ طرد، وإنشاء وتطوير ٢٤ مدرسة، لتضيف ٣٠٠ فصل جديد، بنسبة تنفيذ ٤٦٪».

وأضاف: «كما يجرى العمل فى ٦ مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة، بنسبة تنفيذ ٦٪، و٩ مشروعات فى قطاع مياه الشرب بنسبة تنفيذ ٤٤٪، و١٧ مشروعًا لتبطين الترع بنسبة تنفيذ ٧٦٪، و٦ مجمعات خدمية بنسبة تنفيذ ١٨٪ بقرى الحمام وأشمنت ودنديل وبهبشين وبنى عدى ودلاص، ومجمعين زراعيين بنسبة تنفيذ ٥٪، و٣ مشروعات فى قطاع الكبارى بنسبة تنفيذ ٤٧٪».

وقدم محافظ بنى سويف التهنئة لأهالى المحافظة بعد افتتاح أول مجمع تعليمى ضمن المبادرة بقرية الرياض، وبدأ العمل فى المجمع فى شهر أبريل الماضى، ويضم مدرسة فنية وأخرى للتعليم الأساسى لحل مشكلة كثافات الفصل، التى وصلت بعد الافتتاح إلى ٣٥ و٤٠ طالبًا، وهذا المشروع جرى عرضه على الرئيس السيسى منذ شهور.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تكليفات من رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الشركات المنفذة المسندة إليها الأعمال، مع التأكيد على تكليف جميع القطاعات بإرسال تقارير بصفة مستمرة «كل فيما يخصه»، متضمنة الموقف التنفيذى ومعدلات ونسب الإنجاز ومعوقات سير الأعمال لتذليلها، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات والوزارات المعنية.

محمد جبر:خطوط الصرف الصحى تدخل 13 قرية

قال محمد جبر، المنسق العام لمبادرة «حياة كريمة» بمحافظة بنى سويف، إن الأعمال تسير على قدم وساق داخل مركز ناصر، لافتًا إلى أنه يتم توصيل خدمة الصرف الصحى إلى ١٣ قرية داخل المركز لخدمة أهالى هذه القرى وإنهاء معاناتهم.

وأوضح «جبر» أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفذ عدة مشروعات فى قرى «أشمنت وكوم أبوخلاد وبنى خليفة والمنصورة ومنشأة هديب والبرج وكفرالجزيرة والزيتون وأبوصالح ومنشأة الشركة وغيط البحارى».

وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات فى ٢٠ قرية بمركز ناصر تشمل أكثر من ١٢ قطاعًا حيويًا، بالإضافة إلى الانتهاء من مجمع المدارس بقرية الرياض وافتتاحه ليدخل الخدمة هذا العام، وتقليل كثافة الفصول، مما يعد إضافة للعملية التعليمية داخل القرية، حيث تم الانتهاء منه فى ٦ أشهر منذ البدء فى الأعمال الإنشائية فى شهر مارس الماضى ليُصبح أول مشروع يتم افتتاحه ضمن المبادرة.

وأضاف أن أعمال المبادرة تسير بشكل جيد، حيث يتم تنفيذ مشروعات منها مدارس وكهرباء وغاز طبيعى وصرف صحى ومجمعات خدمية وزراعية وتدعيم مياه الشرب ومشروع تأهيل وتبطين الترع وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى إحلال وتجديد الوحدات الصحية والتى تضم «طب أسرة ومركز تنمية أسرة طبقًا لمعايير التأمين الصحى الشامل».

وأكد «جبر»، أن معظم القرى فى مركزى «ببا وناصر» دخلت ضمن مبادرة «حياة كريمة» بواقع ٦٦ قرية و٢١٨ تابعًا، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من المشروعات فى أسرع وقت ممكن طبقًا للخطة الزمنية.

هبة الخطيب: افتتاح مجمع تعليمى.. ولقاءات مع الأهالى لرصد الاحتياجات

قالت هبة الخطيب، منسق ميدانى بمبادرة «حياة كريمة» بمركز ناصر، إنه جرى عقد عدد من اللقاءات بين منسقى المبادرة جنبًا إلى جنب مع التنفيذيين وأهالى القرى والقيادات للوقوف على الاحتياجات الحقيقية للأهالى.

وأضافت: «شهدنا حصاد أولى ثمار مبادرة حياة كريمة بافتتاح مجمع مدارس الرياض الذى يعد مثالًا حيًا لتضافر جهود الدولة والمشاركة المجتمعية لأهالى القرى، حيث أسهم الأهالى بقطعة أرض مساحتها ٣ قراريط من إجمالى مساحة المشروع التى تبلغ ٤٥ قيراطًا».

وأوضحت «الخطيب» أن مشروع مجمع الرياض خرج للنور بعد ٦ أشهر من بدء تنفيذ المشروع الذى يضم مدرسة تعليم أساسى ومدرسة تعليم فنى و٦ ورش يستفيد منها الطلاب فى بداية العام الدراسى الجديد، لأن هدف مبادرة حياة كريمة هو تطوير حياة أهالينا بالقرى بشكل شامل.

وأكدت أن المركز شهد أيضًا إطلاق مبادرة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» التى تنظمها وزارة التضامن بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، ووفد من مؤسسة حياة كريمة.

على يوسف: جولات على مدار الساعة لتسريع العمل

قال المحاسب على يوسف، رئيس مدينة ناصر، إن هناك جولات مستمرة على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ المشروعات داخل ٦٠ قرية، وهناك تواصل مستمر مع محافظ بنى سويف للاطمئنان على سير العمل على أكمل وجه، وهناك تعليمات لرؤساء القرى بضرورة الوجود المستمر داخل المشروعات الجارى تنفيذها داخل كل قرية لمتابعة أعمال التنفيذ وحل أى معوقات إن وجدت.