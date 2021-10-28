الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محافظ الجيزة يتابع انتظام حركة السيارات بمسار التحويلة المرورية الثانية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام الحركة المرورية وحركة سير المركبات بمسار التحويلة المرورية الثانية البديلة عن شارع الأهرام للتأكد من عدم وجود أي معوقات مرورية، والتي تضم حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تشمل الدخول يمينا (إجبارى) إتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مره أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الاهرام عن طريق شارع نعمة الله .

كما عاين المحافظ سيرا على الأقدام أعمال الرصف والتطوير التي تم تنفيذها لشارع نعمة الله وهو المسار الأخير في التحويلة المرورية البديلة لشارع الأهرام .

حيث كلف المحافظ رئيس حي الطالبية بضرورة رفع كفاءة الأسوار بجانبي الطريق لتظهر بالمستوى اللائق الذي يتماشى مع أعمال التطوير.

كما كلف المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وإنشاء مطبات صناعية بالشارع قبل منطقة المدارس حفاظاً على سلامة المارة .

حركه سير المركبات التحويلة المرورية شارع الأهرام حركة المركبات محور اللبينى

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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