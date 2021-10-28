الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السكة الحديد: حادث قطار كفر الزيات لم يؤثر على حركة القطارات

سكة حديد
سكة حديد

أعلنت هيئة السكة الحديد بالغربية، أن حركة القطارات بخط كفر الزيات - الشهداء منتظمة ولم تتأثر، وذلك بعد رفع مخلفات ماشية نافقة صدمها قطار ناحية كفر الزيات.

وأضاف أحمد حجازي رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون، أنه توجه على رأس حملة من الموظفين والعمال، وتم جمع أشلاء الماشية النافقة، ونقلها تمهيدًا للتخلص منها بالطرق القانونية تحت إشراف النيابة.

وشهد خط كفر الزيات - الشهداء عبور أحد الأشخاص قضبان السكة الحديد من ناحية كفر الزيات، وهو يقود قطيع من الماشية، تصادف مرور القطار كفر الزيات - الشهداء، خلال هروب الماشية من صاحبها، وعادت حركة القطارات بخط "القاهرة – الإسكندرية" حيث لم تتوقف وتم رفع الأشلاء.

انتظام حركة القطار بكفر الزيات بعد رفع أشلاء قطيع ماشية دهسه قطار حركة القطارات بدون ترخيص الوحدة المحلية محافظة الغربية محافظ الغربية هيئة السكة الحديد

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عدو الفساد

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