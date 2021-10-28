الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«دمياط لتداول لحاويات»: إجمالي التداول 3682 حاوية مكافئة

دمياط لتداول لحاويات
دمياط لتداول لحاويات والبضائع

 كشفت شركة دمياط لتداول لحاويات والبضائع أنه بلغ إجمالي التداول 3682 حاوية مكافئة.

 ووفقا للشركة فأنه استقبلت 2 سفينة أم وسفينة فيدر وهم سفينة الحاويات العملاقة ONE MANCHESTER التابعة للخط الملاحي ONE والتي يبلغ طولها 366 مترا وبعرض 52 مترا والسفينة AL RIFFA التابعة للخط الملاحي Hapag-Lloyd ويبلغ طولها 366 مترا وبعرض 48 مترا والسفينة OKEE ALICIA التابعة للخط الملاحي. Hapag-Lloyd ويبلغ طولها 175 مترا وبعرض 28 مترا. 

وصرح اللواء بحري علاء محمد إبراهيم – العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع أن العمل جاري على قدم وساق في تنفذ المرحلة الرابعة من المشروع الكبير والعملاق من إعادة تأهيل أرصفة الحاويات بميناء دمياط وذلك حتى يمكن استقبال سفن الحاويات العملاقة الموجودة في الخدمة والتي يصل غاطسها إلى 17 متر وتزيد حمولتها عن 20 ألف حاوية مكافئة .

 وأشار إلى أنه تم اعتماد الشركة بالكامل على تطبيق منظومة المعلومات لإدارة وتشغيل محطة الحاويات إلكترونياً الأمر الذي ينعكس إيجابياً على معدلات الأداء وكفاءة المحطة وبذلك تؤكد المحطة جاهزيتها للمنافسة كأقوى مواني منطقة شرق البحر المتوسط.

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