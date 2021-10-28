المؤبد للمتهم بقتل طفلته فى العمرانية

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد لشخص وزوجته الثانية، بتهمة قتل طفلته الرضيعة في منطقة العمرانية.

ذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين بيّتا النية وعقدا العزم، وأعدا لذلك الغرض عن طريق سلاح أبيض، فأعد المتهم الأول مخططًا محكما، بأن استغل استقرارها في حجرة نومهـا، وجلب سلاحًا أبيض سكينًا، وعمد إليها في حجرتها على حين غرة، مستلا سكينة، حال وجود المتهمة الثانية بجواره لمساعدته في ارتكاب جريمته، وباغتهـا ومددا إليها عدة طعنات بأماكن مُتفرقة من جسدها، قاصدين إزهاق روحها، فسقطت على الأرض فاقدة روحها.