«الصحة» توضح أنواع الخضروات التي تقوى مناعة الجسم

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن هناك عددا من أنواع الخضروات التي تقوي مناعة الجسم ضد الأمراض خاصة فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذه الخضروات تشمل الخضروات الحمراء مثل الفلفل والطماطم والخضروات الصفراء مثل الفلفل الأصفر والجزر والخضروات الخضراء مثل الجرجير والخيار والخس والخضروات البيضاء مثل الفجل والبصل والخضروات البنفسجية مثل البنجر.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه من الضروري الالتزام بتناول وجبات طعام متوازنة للمحافظة على صحة الجسم ومكافحة الأمراض.