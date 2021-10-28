الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مليون عامل فى الأردن وحملة وعى بأسيوط.. أبرز أنشطة «التضامن» الخميس

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، نستعرضها في السطور التالية:

وقالت وزيرة التضامن إن مصر إحدى الدول القليلة التي حققت نمًوا اقتصاديًا إيجابيًا وسط جائحة كورونا، حيث تراجعت معدلات الفقر إلى 29.7٪ في 2019/2020، مقابل 32.5٪ في 2017 - 2018، نتيجة تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الخدمات الأساسية وتوسعة التغطية للفئات الأكثر هشاشة.

وعقدت القباج اجتماعات ثنائية مع وزيرى التنمية الاجتماعية في الأردن والجزائر الشقيقتين.

وقالت القباج إن اجتماعها مع أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية الأردني تناول أنشطة التعاون بين الوزارتين وجهود تعزيز الحماية الاجتماعية لمواطني البلدين، خاصة أن هناك أكثر من مليون مصري يعملون بالأردن، حيث تم الاتفاق على زيارة وفد أردني للقاهرة الشهر المقبل برئاسة وزير العمل الأردني وممثلين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي لاستكمال المناقشات، حيث نأمل في تطوير التعاون الثنائي في مجال الحماية الاجتماعية.

وأطلقت التضامن، الخميس، حملة "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل" في أسيوط لتصل إلى محطتها الثالثة عقب انطلاقها في ١٠ أكتوبر بمحافظتي بني سويف والمنيا لتواصل الانطلاق في إطار المرحلة الأولى التي تضم بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة.

وأكدت التضامن، عبر موقعها الإلكتروني، أن الحملة تستهدف القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتركز على نشر الوعي بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى على مسار التنمية وبصفة خاصة في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي، وتضم قضايا الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي وتنمية الطفولة المبكرة.

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