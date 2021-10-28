هيئة الدواء: تدريب 5 مستشفيات للاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات

أعلنت الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، انتهاء تدريب 5 مستشفيات على طرق القياس الكيفي ومدى الالتزام بالاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات من خلال التعريف بعملية المسح المقطعي وآلياته والنماذج المستخدمة طبقا لآليات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الإدارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذا التدريب يأتي في إطار التعاون مع مؤسسات الدولة، لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، لافتة إلى أن هذا التدريب حضره أعضاء من مكافحة العدوى بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مكتب مصر.

وأعلنت هيئة الدواء انتهاء البرنامج التدريبى الخاص بأساسيات التصنيع الجيد للفنيين، والذي امتد لمدة 3 أسابيع في الفترة من ٤ إلى ٢٥ أكتوبر، بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم.

وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج استهدف الفنيين بمصانع الأدوية، وكان يهدف إلى التعريف المبدئي باشتراطات التصنيع الجيد، ونظام الجودة بمصانع الأدوية، طبقا لأحدث المرجعيات العالمية، والخبرة العلمية والعملية للمدربين، كما أكدت الهيئة حرصها على تقديم محتوى تدريبي شامل؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.