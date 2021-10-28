أبوشقة يجتمع مع الهيئة العليا وأعضاء المكتب التنفيذى لحزب الوفد

اجتمع المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ بأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد وأعضاء المكتب التنفيذي، مساء اليوم الخميس، لعرض ومناقشة بعض الملفات الخاصة ببيت الأمة.

أبوشقة: قيادات الوفد يضعون مصلحة الحزب في المقام الأول

وقال أبوشقة إن قيادات حزب الوفد يضعون في المقام الأول مصلحة الحزب مجودة بعيدة عن المشاعر والأشخاص والعلاقات ليكون أقصر طريق إلى الحقيقة، مشيرا إلى أن الانتخابات النيابية أسفرت عن حقيقة مؤلمة بالنسبة لتشكيل لجان الحزب، وهو ما ليس عيبا لأن نصارح أنفسنا بهذا الشكل.

الهيئة العليا وأعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد

وأوضح أن الحزب كان أمام تشكيلات للجان كانت مفزعة، فكانت لجنة القاهرة على سبيل المثال دون ١٧ تشكيلا؛ لذلك كانت النتائج مفزعة وكنا في حاجة إلى علاج جذري وليس مجرد مسكنات، ولم أكن لأتدخل في لجنة واحدة، لنكون أمام لجان حقيقية بحسب المسئولية السياسية واللائحية التي تقع على رئيس الحزب كمسئول عن ذلك بحسب نص المادة ٢٠ من اللائحة الداخلية للحزب، مضيفًا أن تشكيل اللجان وفق لائحة الحزب تشكل من رئيس الحزب، وذلك بعد العرض على المكتب التنفيذي لتكون المكاشفة هي أقصر الطرق للحقيقة.

الهيئة العليا وأعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد

وأضاف رئيس الوفد أن الحزب له تاريخ بمواقف وأساسه ولائحته الداخلية، وهو ما يستدعي أن نعمل جميعا لمصلحة الحزب، من أجل إعادة تشكيل حقيقي للجان يراعى فيها مصلحة الحزب مجردا عن أن أي مصلحة شخصية، لنكون أمام لجان فعلية بعد تدقيق كامل لكل عضو في كل لجنة من المكتب التنفيذي والهيئة العليا دون مجاملات.

الهيئة العليا وأعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد

وتابع: "لن نسمح بأية تجاوزات بأي صورة من الصور فهناك قانون يحكمنا، ومن يطلق شائعات ويبث الشائعات والأخبار الكاذبة بأي صورة من الصور ويجري تداولها فلن نقف مكتوفي الأيدي أمامه، فهي مؤامرات ضد الحزب كانت استكمالا لمؤامرات سابقة لضرب الحزب في شرف سيادته ولم نفعل شيئًا سوى الالتزام بالإجراءات القانونية".

الهيئة العليا وأعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد

وأردف أنه كل من سيثبت أنه متواصل على موقع تواصل اجتماعي ويحاول اقتراف هذه الأمور سيجري فصله وملاحقته قانونيا لنحافظ على مسيرة الحزب دون تعثر، فتحملنا الكثير حماية لهذا الحزب من الفوضى، وأصبح مفهوما لدى الجميع المؤامرات من الفاعل الأصلي أو المحرض، وفوضت الهيئة العليا بالإجماع رئيس الوفد للتعامل مع تلك الأمور سواء بالفصل أو اتخاذ الإجراءات القانونية حماية للحزب.

الهيئة العليا وأعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد

وأكد أبوشقة، أنه لا توجد صناديق خاصة، لافتا إلى أن التعامل الوحيد مع أمين صندوق ومراقب الحسابات بالحزب، وأن أي قرار يصدر من الجريدة يعرض على رئيس الوفد أولا، مشيرا إلى أنه جار تحصيل المبالغ المستحقة والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية، ووافقت الهيئة العليا على تشكيل بعض اللجان.

الهيئة العليا وأعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد

الهيئة العليا وأعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد

الهيئة العليا وأعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد

الهيئة العليا وأعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد

الهيئة العليا وأعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد

الهيئة العليا وأعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد

الهيئة العليا وأعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد

الهيئة العليا وأعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد

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