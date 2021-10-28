الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السبت.. انطلاق فعاليات القمة الأولى لتأهيل الشباب لسوق العمل

نيفين مكرم
نيفين مكرم

تنظم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، السبت المقبل، القمة الأولى لشباب الصعيد، بالتعاون مع كيان سند شباب الصعيد بفرع الأكاديمية بمحافظة المنيا، بحسب الدكتور محمد حسن، رئيس الأكاديمية. 

وقالت الدكتورة نيڤين مكرم، مقررة القمة، رئيس قسم الحاسب الآلي بالأكاديمية، إن القمة هى الأولى من نوعها في صعيد مصر والتى تهدف إلى تأهيل مجموعة واعدة من شباب صعيد مصر إلى سوق العمل، إيماناً بالدور الذى تقوم به أكاديمية السادات كمؤسسة تعليمية عريقة تهدف إلى التنمية المستدامة إتاحة فرص عمل لهم بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية التي تمر بها الدولة.

أضافت أن الأكاديمية بالتعاون مع كيان سند شباب الصعيد الذي يعتبر أول كيان شبابي للعمل التطوعي التنموي لشباب الصعيد بتنظيم أول قمة لتنمية شباب الصعيد وتأهيلهم للعمل في ظل مصر الرقمية وذلك بفرع الأكاديمية بمحافظة المنيا.

أوضحت نيفين أهمية الدور الريادي المميز في دعم الشباب من خلال إتباع منهجية ريادة الأعمال، لافتة إلى أن القمة تهدف في دورتها الأولى إلى تنمية المهارات التقنية والمهنية لمجموعة من شباب الصعيد بمحافظاته المختلفة وتأهيله التي تعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمي في مختلف المجالات. 

وقالت إنه سيتم تسليط الضوء على اهتمام الدولة بتطبيقات التحول الرقمي وفي تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم للتعامل مع خطة مصر الرقمية، فإن الأكاديمية من خلال رئيس قسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات.

المنيا محافظة محافظة المنيا اكاديمية نظم المعلومات مشروعات التنمية المستدامة سوق العمل مهارات صعيد مصر الشباب خريجين تأهيل الشباب دعم الشباب التحول الرقم اكاديمية السادات الاكاديمية الرئاسية الدراسة بالخارج الدكتور محمد حسن

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

المصيلحى: حذف أى مواطن تصل فاتورته للكهرباء 800 جنيه من منظومة الدعم

تطوير وإعلاء قيم حقوق الإنسان.. كيف أصبحت السجون فى عهد الرئيس السيسى؟

مباحث مطروح تلقي القبض على قاتل لواء بالمعاش وزوجته

إعجاز لا ينتهى.. الفراعنة يعودون إلى الأقصر فى نوفمبر

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات بشأن وزارتى البترول والتعليم وهيئة المترو

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتخلى عن بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعتذر عن تصريحاتها المسيئة لنظيريها فى الخارجية والدفاع

إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا