السبت.. انطلاق فعاليات القمة الأولى لتأهيل الشباب لسوق العمل

تنظم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، السبت المقبل، القمة الأولى لشباب الصعيد، بالتعاون مع كيان سند شباب الصعيد بفرع الأكاديمية بمحافظة المنيا، بحسب الدكتور محمد حسن، رئيس الأكاديمية.

وقالت الدكتورة نيڤين مكرم، مقررة القمة، رئيس قسم الحاسب الآلي بالأكاديمية، إن القمة هى الأولى من نوعها في صعيد مصر والتى تهدف إلى تأهيل مجموعة واعدة من شباب صعيد مصر إلى سوق العمل، إيماناً بالدور الذى تقوم به أكاديمية السادات كمؤسسة تعليمية عريقة تهدف إلى التنمية المستدامة إتاحة فرص عمل لهم بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية التي تمر بها الدولة.

أضافت أن الأكاديمية بالتعاون مع كيان سند شباب الصعيد الذي يعتبر أول كيان شبابي للعمل التطوعي التنموي لشباب الصعيد بتنظيم أول قمة لتنمية شباب الصعيد وتأهيلهم للعمل في ظل مصر الرقمية وذلك بفرع الأكاديمية بمحافظة المنيا.

أوضحت نيفين أهمية الدور الريادي المميز في دعم الشباب من خلال إتباع منهجية ريادة الأعمال، لافتة إلى أن القمة تهدف في دورتها الأولى إلى تنمية المهارات التقنية والمهنية لمجموعة من شباب الصعيد بمحافظاته المختلفة وتأهيله التي تعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمي في مختلف المجالات.

وقالت إنه سيتم تسليط الضوء على اهتمام الدولة بتطبيقات التحول الرقمي وفي تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم للتعامل مع خطة مصر الرقمية، فإن الأكاديمية من خلال رئيس قسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات.