شاب يطعن جاره بسبب خلافات بينهما فى حلوان

شهدت منطقة حلوان واقعة مؤسفة بعدما أقدم شاب على طعن آخر، بسبب مشادة كلامية حدثت بينهما، وبإخطار الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر، باستقبال المواطن "م فرج"، مصابا بطعنة نافذة، وحالته تحتاج لتدخل جراحي وتم تحويله لمستشفي القصر العيني.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتهم ويدعى "ح ع"، والضحية بسبب قيام الأخير بالتشاجر في الشارع والقيام بأعمال بلطجة وتدخل المتهم لمحاولة منعه وتطور الأمر بينهما فقام بطعنه بسلاح أبيض.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط المتهم. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.