الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يشارك فى اجتماع مجلس إدارة الجامعة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أهمية دور جامعة بورسعيد فى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وتوعيهم بالقضايا المجتمعية، مشيرا إلى أن الجامعة لها دور كبير فى تقديم الدعم والمشاركة خلال الأحداث المهمة التى مرت بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة فى التوعية بالمشروعات القومية التى تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالإنجازات التى تحققها جامعة بورسعيد فى المجال العلمى، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، فى اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وتابع "محافظ بورسعيد " سير وانتظام العملية التعليمية داخل جامعة بورسعيد، مطمئنا على توفير المناخ الدراسي المناسب للطلاب ، موجها بالحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الطلاب، كما وجه "المحافظ"، بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للشباب تحت إشراف كليات الجامعة، مؤكدا أهمية هذه الدورات فى تنمية مهارات الشباب وتوعيتهم ومشاركتهم المجتمعية، لافتا لضرورة الوعى بجهود الدولة فى كافة المجالات، وضرورة دعم الشباب لخطط التنمية التى تحققها الدولة على أرض بورسعيد والمساهمة الفعالة لتحقيق الرخاء والتنمية للبلاد.

محافظ يشارك مجلس ادارة جامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

المصيلحى: حذف أى مواطن تصل فاتورته للكهرباء 800 جنيه من منظومة الدعم

خريطة سقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

مباحث مطروح تلقي القبض على قاتل لواء بالمعاش وزوجته

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

رئيس الوزراء عن إلغاء مد حالة الطوارئ: قرار تاريخى يعكس استقرار مصر

«متجوز وعنده عيال».. القصة الكاملة لـ«إسلام برجر» الذى أثار الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتخلى عن بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعتذر عن تصريحاتها المسيئة لنظيريها فى الخارجية والدفاع

إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا