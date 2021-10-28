محافظ بورسعيد يشارك فى اجتماع مجلس إدارة الجامعة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أهمية دور جامعة بورسعيد فى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وتوعيهم بالقضايا المجتمعية، مشيرا إلى أن الجامعة لها دور كبير فى تقديم الدعم والمشاركة خلال الأحداث المهمة التى مرت بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة فى التوعية بالمشروعات القومية التى تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالإنجازات التى تحققها جامعة بورسعيد فى المجال العلمى، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، فى اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وتابع "محافظ بورسعيد " سير وانتظام العملية التعليمية داخل جامعة بورسعيد، مطمئنا على توفير المناخ الدراسي المناسب للطلاب ، موجها بالحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الطلاب، كما وجه "المحافظ"، بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للشباب تحت إشراف كليات الجامعة، مؤكدا أهمية هذه الدورات فى تنمية مهارات الشباب وتوعيتهم ومشاركتهم المجتمعية، لافتا لضرورة الوعى بجهود الدولة فى كافة المجالات، وضرورة دعم الشباب لخطط التنمية التى تحققها الدولة على أرض بورسعيد والمساهمة الفعالة لتحقيق الرخاء والتنمية للبلاد.