الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

القومى للمرأة يشارك فى برنامج الزائرين «رايسا» (صور)

أمل عبد المنعم مديرة
أمل عبد المنعم مديرة مكتب الشكاوى بالقومي للمرأة

تشارك أمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، في برنامج الزائرين "رايسا" الذي تنظمه الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي الإنمائي ويعقد لأول مرة خلال الفترة من 24-30 أكتوبر الجاري، ويشارك فيه 20 سيدة من قيادات منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.

وأشارت أمل عبدالمنعم إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين المرأة في أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، ومساعدتهن في تحديد مجالات التعاون وتبادل الخبرات والحوار والتعرف على التهديدات والتحديات التي تواجه المرأة في المنطقة، وقصص النجاح التي تحققت في الدول المشاركة في البرنامج ، بالإضافة إلى التعريف بالتجربة الإسبانية في دعم المرأة. 

وأوضحت أمل عبدالمنعم أنه تم على هامش البرنامج مقابلة المشاركات مع عدد من كبار المسئولين الإسبان وعلى رأسهم جلالة ملك إسبانيا الملك فيليب السادس، ورئيسة مجلس النواب ووزيرة العدل والتجارة والسياحة والخارجية  وسكرتيرة الدولة للتعاون الدولى ومؤسسة "نساء من أجل أفريقيا " ، كما تم تنظيم عدد من الزيارات الثقافية  للمشاركات بمدينة مدريد بإسبانيا .

وكان قد تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني الى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، لحصول محافظة دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم ضمن 10 مدن على مستوى العالم لعام 2021.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها وسعادتها لحصول محافظة دمياط بقيادة الدكتورة منال عوض على هذه الجائزة الهامة التى تؤكد اهتمام مصر بالتعليم، وتعكس الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدكتورة منال عوض للنهوض بالمحافظة، مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية العظيمة التى تشرف مصر فى جميع الوظائف التي تتقلدها، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح.

كما عبرت رئيسة المجلس عن سعادتها بالمشروع الذى تقدمت به محافظة دمياط عن تمكين المرأة والمدن الآمنة لها والذى حظى بتقييم جيد جداً، على الرغم من ظروف تنفيذه خلال جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا يتسق مع جهود الدولة لدعم وتمكين وحماية المرأة .

أمل عبد المنعم المجلس القومي للمرأة البحر الأبيض المتوسط المجلس القومى دكتورة مايا مرسي مكتب شكاوى المرأة

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