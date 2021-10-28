حفرة بالطريق العام تهدد حياة أهالي زفتى.. والمحافظة: حل المشكلة قريبًا

تهدد حفرة بطول يقترب من مترين وعرض متر وعمق يكاد يصل لـ 3 أمتار حياة السائقين والمارة ليلًا ونهارًا، حيث تحولت إلى مصيدة للمركبات وباتت تتسبب في فوضى وارتباكات ومشكلات مرورية يومية بين السائقين، في مدينة زفتي، بمحافظة الغربية، وسط مطالب ملحة من الأهالي بإنهاء المشكلة في أقرب وقت ممكن.

حفرة زفتي

هذه الحفرة الكبيرة موجودة في شارع الجيش الرئيسي بمدينة زفتى عند مدخل شارع عصمت حمادة الرئيسي، وتقاطع سوق الخضار العشوائي.

يقول أحمد نجيب، صاحب مكتبة أمام هذه الحفرة، نقوم يوميًا بوضع عدة أشياء أمام الحفرة في محاولة لمنع سقوط الأطفال والسيدات والتكاتك داخلها، ونقوم بتجميع أقفاص فرغو وفروع أشجار وما شابه لتنبيه الناس إلا أن البعض يسقط فيها والأسبوع الماضي سقطت سيارة ربع نقل وعانينا في إخراجها، وهي تمثل خطورة على الجميع، ولا نجد من نتحدث معه بعد أن ذهبنا لمجلس المدينة عدة مرات دون جدوى.

حفرة زفتي

فيما قال ساجد محمود، أحد أصحاب محلات المحمول بالمنطقة، نقف كثيرًا أمام هذه الحفرة عند الزحام المروري حتى لا يسقط أحد فيها، وكنا نعتقد أنها خلال الرصف وسيتم تغطيتها مع نهاية الرصف إلا أن الرصف أنتهي بكافة مراحله والحفرة كما هي وأصبحت مصيدة للسيارات والمارة، ونناشد المسؤولين سرعة التدخل قبل حدوث كارثة.

حفرة زفتي

من جانبه قال مصدر مسؤول بمجلس مدينة زفتى، إنه لا علاقة للمجلس بالرصف الذي لم يتم استلامه من المقاول من قبل المحافظة، مشيرًا الى ان الحفرة تابعة لاحدى الشركات المنفذة لمشاريع الرصف والشركة المصرية للإتصالات، وان عطاءات هذه المشاريع مركزية من الوزارة والمحافظة، ويتم الاشراف والمتابعة عليها منهما وانه لا علاقة لمجلس المدينة بها إلا أن المجلس أخطر كل الأطراف بخطورة الوضع وسيتم وضع لافتات وإحاطتها بشريط علامات استرشادية.

حفرة زفتي

وأضاف المصدر ان للشركة مستحقات مالية تقترب من الـ١٠ مليون جنيه مُعطلة بسب هذه الحفرة، وان الشركة المُنفذة والمصرية للإتصالات قد دخلا في مفاوضات عديدة برعاية مجلس المدينة، ووصلا لإتفاق بعدما غالت الشركة المصرية للاتصالات في طلباتها، إلا أن مبدأ رد الشيء لأصله كان الفيصل في الامر وامام الضغط من مجلس المدينة، قامت الشركة المنفذة بعمل إطار حديدي صلب في احد مصانع مدينة المحلة الكبري متخصصة في انواع ذات تحمل عالي لغطيان البلاعات حتي تتحمل ضغط هذا الشارع الحيوي، ومن المنتظر ان يتم التنفيذ إنا مساء اليوم الخميس او صباح السبت.

حفرة زفتي

من جانبه قال الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن العملية لم يتم استلامها من المقاول من الأساس وأن يحصل على اي مستحقات حتي يقوم القسم الهندسي بالمحافظة بإستلام كافة عمليات الرصف التي تمت ومن بينها هذه التفاصيل الصغيرة التي لا يمكن التهاون فيها.