الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

DMC: فيلم «من أحياها» من إنتاجنا.. وسنقاضى الهيئة التى أعادت توزيعه

قنوات DMC
قنوات DMC

أكدت شبكة قنوات «DMC» أنّها منتجة وصاحبة الفيلم الوثائقي «من أحياها»، الذي يستعرض إنجازات الدولة المصرية في تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، متابعة أنّ كل ما أصدره أحد ضيوف الفيلم الذي يترأس إحدى الهيئات «غير صحيح، ويعتبر من قبيل السرقة العلنية».

وأضافت شبكة قنوات DMC، في بيان، أنّ وحدة الأفلام الوثائقية التي أنتجت فيلم «من أحياها» بذلت جهدا كبيرا على مدى أشهر لإنتاج العمل الذي أُذيع في 11 فبراير الماضي 2021، على جميع قنوات شركة المتحدة.

وأوضحت شبكة قنوات DMC أنّ رئيس الهيئة، التي ادّعت أنّها أنتجت الفيلم وتوزعه على القنوات، كان ضيفا فقط لأخذ رأيه في الفيلم الوثائقي، مضيفة: «وكان من الغريب أن يغيّر مقدمة ونهاية العمل، ويغير اسمه إلى (ريش نعام) ويدعي إنتاجه له».

وأشارت شبكة قنوات DMC إلى أنّها في سبيلها لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها، خاصة أنّ ضيف الفيلم تمادى من خلال المداخلات التليفزيونية وإصدار البيانات الصحفية، في سلب واضح لحقوق وحدة الأفلام الوثائقية بالشبكة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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