شريف منير: «بيقولوا عليا مطبلاتى وأنا سعيد باللفظ ده» «فيديو»

قال الفنان شريف منير إن هناك من يقولون عليه «مطبلاتي»، مؤكدًا أنه يشعر بالسعادة حينما يُطلق عليه هذا اللفظ، معتبرًا أنه يفعل ذلك من أجل الوطن وجيشه وشعبه.

جاء ذلك خلال حضوره احتفالية بعنوان «الجيش المصري بين التاريخ والإنجازات ودور الفن كإحدى القوى الناعمة» التي نظمتها أسرة ترحال المركزية بجامعة حلوان داخل مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي، تحت إشراف وحضور الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وحضرتها منار سليم، زوجة الشهيد عقيد أركان حرب أحمد المنسي.

وأضاف «منير» موجهًا حديثه لنحو 1400 طالب حضروا الاحتفالية: «يجوز في حد في وسطكم قاعد بيقول آه مطبلاتي، بس معلش.. أنا من البلد دي، ومليش غيرها، ومش هموت غير هنا».

شريف منير: مؤمن باللى بعمله

وتابع: «في وقت من الأوقات؛ من كتر اللي شوفته واللي قرأته؛ حصلت علاقة قوية بيني وبين العلم المصري.. أنا قالولي إن أنا مطبلاتي وإن أنا راجل بتاع الدولة.. وأنتوا عارفين في الفترة الأخيرة دي اللي حصلي والمعركة اللي أنا فيها واللي أنا مردتش عليها ولا اديتها أي اهتمام، لأن أنا مؤمن باللي أنا بعمله، ومؤمن باللي بقوله، ومردتش على حد، بس ناس كتير ردت عليه.. عرفوا أنا بتكلم في إيه وردوا على اللي اتقال».

حكاية علم مصر داخل مطبخ شريف منير

ورد شريف منير على السخرية منه بشأن وضعه علم مصر داخل مطبخ منزله، مؤكدًا أنه يقضي ساعات طويلة داخل المطبخ، من بينها قراءة الأعمال واستقبال الضيوف في هذا المكان.