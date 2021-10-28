الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

إيني الإيطالية تواصل البحث عن البترول والغاز فى صحراء مصر الغربية

إيني الإيطالية
إيني الإيطالية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن منطقة الصحراء الغربية ، ما زالت لم تبح بعد بكل أسرارها النفطية، ولا تزال حتى الأن بها الكثير من الاكتشافات التى تستطيع مصر إخراجها بسواعد أبناءها من العاملين بقطاع البترول بالتعاون مع الشركاء الأجانب، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية فى عمليات البحث السيزمي وأعمال الحفر والاستكشاف.

3 اكتشافات جديدة فى الصحراء الغربية بمصر

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة إيني الإيطالية، الشريك الاستراتيجي لمصر فى أعمال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، عن 3 اكتشافات جديدة فى الصحراء الغربية بمصر ، والتى تمثل مصادر جديدة بترولية وغازية من خلال ثلاثة آبار استكشافية جديدة فى مناطق امتياز مليحة وجنوب غرب مليحة، وذلك بإستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.

وتضم اكتشافات بترول وغاز ومتكثفات فى عقد تنمية مليحة، واكتشاف بترولى فى منطقة امتياز جنوب مليحة. 

وقد تم تحقيق الاكتشافات في إمتياز تنمية مليحة من خلال بئرى ياسمين  W-1X  وMWD-21، اللذين تم حفرهما على التوالى فى منطقة آمان جنوب العميقة بالقرب  من حقل غرب مليحة العميق  . 

ويقع بئر ياسمين W-1X  على مسافة 5 كيلومترات غرب حقل ياسمين، حيث أسفرت إختبارات الانتاج عن معدل إنتاج  2000 برميل يومى من الخام الخفيف و7 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب.  

كما أسفر البئر  MWD-21  الذى تم ربطه بالفعل على الإنتاج، عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 2500 برميل يوميًا.

أما في امتياز جنوب غرب مليحة، تم تحقيق الكشف من خلال بئر SWM-4X ، ويقع على بعد 35 كم جنوب حقل مليحة، وأسفر الاختبار عن معدل إنتاج حوالى   1500  برميل مكافىء زيت يوميا، ويبلغ إجمالى الاحتياطى المؤكد الذى أسفرت عنه الآبار الثلاثة حوالى 50 مليون برميل مكافىء زيت من الموارد البترولية. 

 هذا وتضيف كلا من الآبار الثلاثة إجمالى إنتاج حوالى 6000 برميل مكافىء زيت يومياً.

ومن خلال هذه الاكتشافات، تواصل شركة إينى متابعة استراتيجيتها الناجحة فى البحث بالقرب من الحقول، والتي تتيح عائدًا سريعًا على الاستثمار من خلال ربط الاكتشافات بتسهيلات الانتاج الحالية لاستغلال هذه الاكتشافات الجديدة.

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