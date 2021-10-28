انطلاق حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بأسيوط

انطلقت اليوم فعاليات حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" والتى انطلقت اليوم بالمحافظة بدءاً بمركز شباب ديروط بأسيوط وتستمر بـ 7 مراكز شباب بمختلف مراكز المحافظة والتي تتضمن قوافل اجتماعية وفعاليات توعوية وخدمية للفئات المستهدفة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعي.

فاعليات حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الحملة برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وتشمل الحملة 4 محافظات (أسيوط، المنيا، سوهاج، بني سويف) بالتعاون مع مؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومية والمجتمع المدني تنفيذاً للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فاعليات حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة تستهدف النساء من سن 18 إلى سنة 48 سنة وذلك من خلال حشد ما يقارب من 3 آلاف سيدة يومياً فى مراكز الشباب المذكورة وتتضمن فعاليات الحملة تقديم خدمات أفضل للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وتعديل السلوك والتمكين الاقتصادى للمرأة والصحة الإنجابية (فرصة – 2 كفاية – وعى ) وكذلك برنامج المساعدات المادية المشروطة (تكافل وكرامة ) فضلا عن رفع الوعي لدى المواطنين في عدة قضايا من بينها الزيادة السكانية غير المبررة والزواج المبكر وتنمية الطفولة وزواج الأقارب فضلاً عن التمكين الاقتصادي للمرأة وتقديم خدمات الحضانات والتوعية بخطورة زواج الأطفال ويكون الكشف متاح مجانًا للسيدات والأطفال حتى سن 5 سنوات وتوجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات بما يتواكب مع جهود الدولة في تنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والمرافق تزامناً مع الجهود المبذولة لبناء الإنسان المصري تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

فاعليات حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل

فاعليات حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل

وأوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط أن الحملة انطلقت فعالياتها اليوم الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 10 نوفمبر القادم بمشاركة رائدات ريفيات ومكلفات الخدمة العامة والجمعيات الأهلية والمتطوعات على ان يكون حشد النساء من خلال 12 نقطة تجمع بكل مركز مقسمة على يومين لتجميع السيدات وبميكروباصات لنقلهم من تلك النقاط الى مراكز الشباب المحددة على أن يبدأ الحشد من الساعة 8 ونصف صباحا وحتى 4 عصرا على ان تبدا العفاليات من الساعة 9 صباحا الى 5 عصراً او تستمر حتى الانتهاء من تقديم الخدمة لآخر سيدة موجودة فى مركز الشباب وتشمل الفعاليات على عروض مسرحية من خلال شركات متخصصة لتوعية المواطنين من خلال العروض المسرحية وذلك على مدارس الفعاليات التى سيتم تنظيمها بـ (مركز شباب ديروط ، مركز شباب حي السلام بمنفلوط ، مركز شباب أبنوب ، مركز شباب بني مر بالفتح ، مركز شباب ساحل سليم ، مركز شباب ابوتيج ، مركز شباب صدفا) بحيث ستكون الحملة لمدة يومين بكل مركز منهم لافتاً إلى اهتمام ودعم محافظ أسيوط بتنفيذ مثل تلك الحملات التي تقدم للمواطنين خدمات بقطاعات مختلفة وترفع من الوعي لديهم وتكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تؤدي إلى تحسين جـودة الحياة.

فاعليات حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل