الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ختام فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ 1»

القوات المسلحة
القوات المسلحة

اختُتمت فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب – 1" والذى نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود على مدار عدة أيام بقاعدة محمد نجيب العسكرية، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين بهدف تعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكرى ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.

وألقى قائد قوات حرس الحدود كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المشاركة فى التدريب، مؤكداً قدرة الجانبين على تنفيذ كافة المهام المشتركة بدقة وكفاءة عالية.

وشملت المرحلة الختامية تنفيذ عدد من الأنشطة التى تمثل طبيعة عمل ومهام عناصر حرس الحدود وكيفية التعامل معها بما تفرضه المناطق الحدودية من حيث الظروف المعيشية الصعبة وكيفية التغلب عليها، كما تضمنت الأنشطة تنفيذ عدد من الدوريات المشتركة مع فرض بعض المواقف التى استطاعت العناصر المشاركة بالتدريب التعامل معها باحترافية تنم عن استعداد قتالى عالى، وذلك باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والأساليب المتطورة فى مجال تأمين الحدود.

وأظهرت المرحلة المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة بالتدريب، ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين.

يأتى التدريب فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية، والتعرف على أحدث النظم والأساليب فى مجال تأمين الحدود وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب.
 
حضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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