ختام فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك «حماة الصداقة- 5»

اختُتمت فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك «حماة الصداقة- 5»، بمشاركة قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية.

بدأت المرحلة الختامية بكلمة قائد قوات المظلات نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للقوات المشاركة فى التدريب، مؤكداً أهمية التدريب الذى يسهم فى توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وشملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيان عملى لاقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، من خلال تنفيذ أعمال القفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات، وتأمين عملية الإسقاط الجوى للقوة الرئيسية، والسيطرة على محاور الاقتراب لعزل وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية.

أعقبه تنفيذ أعمال الإسقاط الثقيل لعدد من مركبات القتال لتنفيذ عملية الاقتحام، وتنفيذ عملية الإبرار والإنزال الجوى، حيث قامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المبانى الحيوية وعزل العناصر الإرهابية، ودفع مجموعات القتال الرئيسية لاقتحام وتطهير القرية والسيطرة عليها والقبض على العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها، ودفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها.

يأتى التدريب «حماة الصداقة- 5» فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والروسية، وعدد من قادة القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، وعدد من الملحقين العسكريين، وسفير جمهورية روسيا بالقاهرة.