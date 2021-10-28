فضحية جنسية وتسريبات.. «عاصفتان» تلاحقان الملكة إليزابيث في يوبيلها البلاتيني

قالت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، إن الملكة اليزابيث الثانية تعيش حالة من التوتر والترقب في انتظار عاصفتين قادرتين على تدمير العائلة المالكة والانفجار فيها.

وأضافت أنه خلال الأشهر المقبلة تنتظر الملكة أزمتين إحداهما تشمل ابنها والأخرى حفيدها.

وأضافت أنه تم تحديد التواريخ الرئيسية للدعوى المرفوعة ضد الأمير أندرو في الصيف المقبل، في نفس الوقت الذي تحتفل فيه الملكة بيوبيلها البلاتيني.

ويُزعم أن الأمير اعتدى على ضحية الاتجار بالجنس السابقة فرجينيا جوفري في 3 مناسبات عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، وينفي الأمير أندرو بشدة هذه المزاعم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أيضًا مذكرات الأمير هاري والتي من المقرر إصدارها في وقت ما في عام 2022.

وتابعت أنه إذا كانت مقابلة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مع أوبرا وينفري في شهر مارس الماضي، هي أي شيء يجب أن تمر به، فإن هذه المذكرات يمكن أن تدين العائلة المالكة على نطاق واسع بل وتشوه صورتها للأبد.

وتعليقًا على الأشهر المقبلة للملكة، قالت الخبيرة الملكية دانييلا إلسر: "هناك عاصفتان شرستان في العلاقات العامة تلوحان في الأفق".

وتابعت: "التواريخ الرئيسية لقضية الأمير أندرو، وهي تشق طريقها عبر النظام القانوني الأمريكي، تم تحديدها الآن في مايو ويونيو ويوليو من العام المقبل، في الوقت الذي تحتفل فيت الملكة بيوبيلها البلاتيني".



وأضافت: "ثم هناك مذكرات هاري، التي من المقرر إصدارها في وقت ما في عام 2022، فتسريبات أوبرا لعائلة ساسكس والمقابلات اللاحقة التي أجراها هاري تكشف أن هاري يحمل الأسوأ للعائلة".

وتابعت: "الجميع يعلم أن كتاب هاري سيدين العائلة المالكة والنظام الملكي أكثر مما رأيناه حتى الآن".

وعلى جانب أخر، كشفت الصحيفة أن الملكة أجرت أول مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ غضون 3 أسابيع.

وتابعت أن الملكة عقدت اجتماعها الأسبوعي مع رئيس الوزراء هاتفيا وهي تواصل القيام بواجباتها الخفيفة.

وأشارت إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي تجري فيها الملكة وجونسون محادثة من أجل مناقشة الأوضاع السياسية والصحية.