«الإعلام الأمني العراقي» تعلن القبض على إرهابيين في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، القبض على إرهابيين اثنين غربي بغداد.

وقالت الخلية، في بيان، إنه "بإشراف ومتابعة من قائد المقر المتقدم لقيادة عمليات بغداد/ الكرخ، تمكنت قوة من اللواء (٢٤) فرقة المشاة السادسة بأمرة ضابط استخبارات اللواء وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على إرهابيين اثنين بعد رصد تواجدهما ضمن منطقتي (الشهداء وأبو منيصير) في قضاء "ابو غريب" وهما من المطلوبين وفق الماده ١/٤ ارهاب والصادرة بحقهما مذكرة قبض".

وأضافت أنه "تم تسليمهما الى الجهات المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".

دعا مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، اليوم ، إلى عدم السماح بعودة الطائفية، والتكاتف من أجل محاربة الإرهاب في البلاد.

وشدد الكاظمي، خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، على "تفعيل الجهد الاستخباري للقيام بدوره، وتشخيص أي محاولة لبثّ الفرقة الطائفية التي لن نسمح بعودتها".