الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصري الروماني»: خطة لزيادة التجارة البينية لأكثر من 1.5 مليار دولار

الجانب المصري بمجلس
الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني

 قال الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، إن المجلس منذ إنشائه بمبادرة من جمعية رجال الأعمال المصريين في ٢٠٠١، مر بمراحل عديدة على مستوى دفع التبادل التجاري بين البلدين.

 وأشار “السكري”، إلى أن حجم التجارة ارتفع إلى مليار ونصف مليار دولار في بعض السنوات، فيما تراجع في ٢٠٢٠، بسبب تداعيات جائحة كورونا إلى ٥٠٠ مليون دولار. 
جاء ذلك خلال انعقاد منتدى الأعمال المصري الروماني مساء أمس والذي نظمه الإتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة ٧٠ شركة رومانية، حيث استعرض رئيس الجانب المصري الروماني الدكتور أحمد السكري عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، خطة المجلس والجهود المبذولة لاستعادة أرقام التجارة البينية ودفع تنمية العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال بالبلدين. 
وأضاف أن مجلس الأعمال المصري الروماني يسير وفق استراتيجية جديدة لمضاعفة حجم التجارة البينية إلى أكثر من ١.٥ مليار دولار خلال السنوات القادمة، خاصةً في ظل التسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين في العالم، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية وإنشاء المناطق الصناعية والمناطق الحرة. 
وأشار إلى أن المجلس في خلال ٢٠ عاما الماضية، قام بتوقيع أكثر من اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم واستقبل رؤساء وكبار المسؤولين من الجانب الروماني، كما نجح في عودة تيسير خط الطيران المباشر بين مصر ورومانيا لشركة قاروم الرومانية حيث تقوم حالياً بعمل ٣ رحلات منتظمة بخلاف رحلات الشارتر لشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

الدكتور أحمد السكري الأعمال المصري الروماني جمعية رجال الأعمال جائحة كورونا المصري الروماني مصر

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عدو الفساد

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