ذا صن: الندم يطارد هاري ومخططات جديدة للعودة إلى بريطانيا في أقرب وقت

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ان الأمير هاري يعاني من "حالة ذعر" بعد نقل جدته الملكة اليزابيث الثانية إلى المستشفى لقضاء ليلة واحدة.

وبحسب ما ورد شعر دوق ساسكس "بالعجز" بعد معرفة الأخبار في منزله في لوس أنجلوس الذي يقع على بعد آلاف الأميال من منزل جدته.

وأوضحت الصحيفة ان مقربون من الأمير هاري اكدوا انه شعر بقلق بالغ على جدته بعد أن مكثت في المستشفى طوال الليل.

وقال مصدر مقرب من الامير، ان الامير كان على اتصال مستمر مع عدد من افراد عائلته للتاكد من ان جدته تشعر بتحسن.

وتابع: "لقد شعر بالعجز لكونه على بعد 5000 ميل في مونتيسيتو ، وكان يتابعها بلا توقف".

وأكدت الصحيفة أنه تم إدخال الملكة مؤخرًا إلى المستشفى لإجراء فحوصات أولية، لكنها خرجت لاحقًا من المستشفى في "حالة معنوية جيدة"، بقيت إقامتها في المستشفى سرية ولم يتم تأكيدها من قبل القصر، إلا بعد انتشار الأمر في وسائل الاعلام.

وتابعت أن المقربون من هاري اكدوا انه يشعر بالذنب لعدم وداع جده الأمير فيليب ، الذي توفي في أبريل.

وقال المصدر "هاري لن يسامح نفسه أبدا إذا حدث الشيء نفسه مع جدته الحبيبة".

وأضاف: "الدوق يخطط للعودة إلى المملكة المتحدة هذا العام لرؤية أسرته.

وتابع "هاري يأمل في العودة إلى المنزل في عيد الميلاد مع زوجته ميجان ماركل ونجله ارتشي وطفاته ليايبيت إن لم يكن قبل هذا الموعد، حتى تتمكن الملكة أخيرًا من مقابلة ليليبت ورؤية أرشي مرة أخرى."

وأكدت الصحيفة، ان هاري ليس الفرد الوحيد الذي يشعر بالقلق على صحة الملكة ، حيث "أظهر العديد من الأقارب دعمهم".

وقال المصدر: "إنها تقول إنها بخير وتعمل بشكل جيد ، لكنها قالت ذلك من قبل ، لذا من الطبيعي أن يشعروا بالقلق".

وأكدت الصحيفة أنه تتم رعاية الملكة من قبل الأسرة الطبية ، وفريقها من الخبراء من الأطباء الملكيين.

وزعمت مصادر ملكية أنها كانت مريضة نتيجة لجدول أعمالها المزدحم ، إلى جانب حياتها الاجتماعية المزدحمة والتلفزيون في وقت متأخر من الليل.