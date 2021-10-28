وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بالجيش الثالث الميداني

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود بالذخيرة الحية الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، فى إطار خطة التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

وألقى قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للجيش الثالث الميداني، ليظل دائماً على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية المكلفين بها وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وملخص الأعمال السابقة، كما تضمنت المرحلة تنفيذ أعمال الإسقاط والإبرار الجوى لعناصر المظلات، تلى ذلك قيام المقاتلات والطائرات متعددة المهام بتنفيذ طلعات الإستطلاع والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات وتدمير الإحتياطات المعادية بمساندة المدفعية، وباستغلال التمهيد النيرانى قامت القوات المهاجمة باقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو وتدمير الأهداف المعادية بدقة عالية وتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحددة بمعاونة طائرات الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات، قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكى بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والإشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة.

وأشاد الفريق أول محمد زكى بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع وأداء المهام القتالية والنيرانية، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها فى كافة المجالات، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين فى المشروع، لصقل مهارة الدارسين ونقل خبرات التدريب وتعميق الدروس المستفادة منه، وطالبهم بأن يكونوا قدوة فى الانضباط والتفانى فى أداء مهامهم وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثالث الميداني، وقدم القائد العام التهنئة للفريق أسامة عسكر لتوليه منصب رئاسة الأركان، متمنياً له التوفيق فى استكمال مسيرة نجاح القوات المسلحة على كافة الأصعدة، كما وجه الشكر والتقدير للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، على جهوده طوال الفترة الماضية فى دعم القوات المسلحة بما يمتلكه من خبرات علمية وعملية فى مختلف المجالات العسكرية، وأثنى القائد العام على جهود القوات المسلحة فى حماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.