تجارة الجملة بالمنيا تنتهي من صرف مقررات التموين لشهر أكتوبر

أعلن محمود فاضل الخياط، مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمنيا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من صرف المقررات التموينية بنسبة 100% على المستفيدين لأصحاب البطاقات التموينية.

وكشف لـ “الدستور”: أنه يتم صرف مقررات التموين بمبيعات شهريا تصل إلى 176 مليون جنيه، من خلال بدالي التموين ومشروع جمعيتي.

وأشار إلى أن كل السلع التموينية متوفرة في مخازن تجارة الجملة، وهناك أرصدة احتياطية للسلع تكفي حتى 4 أشهر و 5 أشهر مقبلة، مشيرا إلى أن بدالي التموين ومشروع جمعيتي يقومون باستلام السلع من مخازن تجارة الجملة من خلال استعاضات شهرية تصل إلى 8 استعاضات.

وقال إنه في حال نقص أي سلعة يتم التواصل مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير هذه السلع لتأمين احتياجات المواطنين من السلع وتوفيرها على البطاقات التموينية.

وتابع أن إجمالي الفروع بلغت 15 فرعا لتجارة الجملة يقوم بتوزيع السلع التموينية، وفارق نقاط الخبز على بدال التموين ومشروع جمعيتي شهريا وفقا للاستعاضات الشهرية.

وأضاف أن هناك 4 هايبرات تقوم بتوفير السلع التموينية، وفارق نقاط الخبز بجانب فروع الجملة، فضلا عن أنها تقوم بطرح السلع الحرة من السكر والأرز والزيت والمكرونة والسمنة النباتي والسلع غير الأساسية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بجانب طرحه للحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة.