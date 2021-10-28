الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين ..تراجع أسعار البيض بنحو 3 جنيهات خلال الأيام القليلة المقبلة لتسجل 46 جنيه للكرتونة

وزير التموين: 3 جنيهات تراجعًا فى سعر كرتونة البيض خلال أيام

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تراجع أسعار البيض بنحو 3 جنيهات خلال الأيام القليلة المقبلة، لتسجل 46 جنيهًا للكرتونة.

ولفت «المصيلحي»، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أنه من المتوقع المزيد من التراجع في أسعار البيض، مع طرح كميات أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه كلما زادت إتاحة السلع من خلال توفيرها بكميات ضخمة وزاد المعروض تراجعت الأسعار، منوهًا بأن العالم يشهد موجة تضخمية في الأسعار لم يشهدها من قبل.

وتطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين منتجات البيض بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة فى الأسواق، حيث يتم طرح كرتونة البيض بسعر 49 جنيها 30 بيضة، وكذلك طرحها ضمن سلع فارق نقاط الخبز، وهى السلع المجانية التى تصرف مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم.

وكانت قد شهدت أسعار البيض زيادة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث ارتفع سعر كرتونة البيض ليتراوح ما بين 55 و60 جنيها للمستهلك، وشهدت بعض المناطق وصول الكرتونة لأكثر من 60 جنيها للمستهلك.

وبدأت، الأحد الماضي، فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية في عرض سلعة البيض أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن المعروض في الأسواق بسعر 49 جنيهًا لطبق البيض، في حين وصل سعر الطبق في السوق الحرة إلى 60 جنيهًا.

 

 

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