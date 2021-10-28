التموين السماح بإضافة الأسر الأولى بالرعاية على الموقع بداية العام

أكد اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لمركز المعلومات والتوثيق أنه توجد إضافات للأبناء للأسر الأولي بالرعاية الاجتماعية والأكثر احتياجا من خلال مكاتب التموين ومراكز التموين المتطورة، لافتا إلى أنه سيتم السماح بالإضافة للأسر الاولى بالرعاية الاجتماعية على الموقع الإلكتروني دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية في بداية العام المقبل بعد إجراء تحديث البيانات على السيستم تنقية كاملة والتي سيتم الانتهاء منها خلال نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.

وأوضح مدكور لـ"الدستور" أنه وفقا للتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتم إضافة الابناء للاسر الاولى بالرعاية الاجتماعية والأكثر احتياجا من خلال مكاتب التموين المنتشرة على مستوى المحافظات ويتم تقديم الأوراق والمستندات على ذلك، موضحا أنه من حق أصحاب برنامج كرامة تكافل ومعاشات الضمان الاجتماعي أن تتقدم بإضافة المواليد الخاصة للأسرة بها وبالنسبة لمحدودي الدخل يشترط ألا يزيد الدخل عن 2400 جنيه والمعاشات لا تزيد عن 1500 جنيه.