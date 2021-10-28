الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأن يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس الجمعة

وتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفرالشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد) على فترات متقطعة (50%- 30% تقریبا)، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20% تقريبا)، وشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 28 19

طنطا 29 20

شبين الكوم 30 20

دمنهور 30 20

بلطيم 29 20

مطروح 28 18

السلوم 27 14

سيوة 29 14

بورسعيد 28 23

دمياط 27 21

الزقازيق 31 20

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 29 21

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 31 22

نخل 29 15

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 25 13

الطور 29 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 32 22

مرسى علم 31 20

الفيوم 33 16

بني سويف 33 16

المنيا 33 16

أسيوط 34 17

سوهاج 34 16

قنا 34 17

الأقصر 36 18

أسوان 37 21

إدفو 35 20

أبوسمبل 35 24

الوادي الجديد 36 17

شلاتين 31 20

أبورماد 30 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 29 20