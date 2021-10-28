الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأن يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس الجمعة 

وتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفرالشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد) على فترات متقطعة (50%- 30% تقریبا)، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20% تقريبا)، وشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية.

txt

مصرع سائق في اشتعال سيارة نقل «تنك» بطريق «السويس-القاهرة»

txt

بخصم 1%.. «التأمينات» توضح أحقية صاحب المعاش في التأمين الصحي

بيان درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 20
الإسكندرية 28 19
وادي النطرون 28 19
طنطا 29 20
شبين الكوم 30 20
دمنهور 30 20
بلطيم 29 20
مطروح 28 18
السلوم 27 14
سيوة 29 14
بورسعيد 28 23
دمياط 27 21
الزقازيق 31 20
المنصورة 30 20
الإسماعيلية 30 20
السويس 29 21
العريش 29 19
رفح 29 20
رأس سدر 31 22
نخل 29 15
نويبع 29 23
طابا 28 20
كاترين 25 13
الطور 29 18
شرم الشيخ 32 23
الغردقة 32 22
مرسى علم 31 20
الفيوم 33 16
بني سويف 33 16
المنيا 33 16
أسيوط 34 17
سوهاج 34 16
قنا 34 17
الأقصر 36 18
أسوان 37 21
إدفو 35 20
أبوسمبل 35 24
الوادي الجديد 36 17
شلاتين 31 20
أبورماد 30 20
حلايب 30 21
رأس حدربة 29 20

القاهرة طقس هيئة الأرصاد الجوية خبراء هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الحرارة الصعيد حالة الطقس الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

المصيلحى: حذف أى مواطن تصل فاتورته للكهرباء 800 جنيه من منظومة الدعم

الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

«تاج الدين» يكشف موعد ذروة موجة كورونا الرابعة

وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة بشأن امتحانات 4 ابتدائى

مباحث مطروح تلقي القبض على قاتل لواء بالمعاش وزوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل ينفى تراجعه عن اتفاق تناوب السلطة مع لابيد

12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتخلى عن بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعتذر عن تصريحاتها المسيئة لنظيريها فى الخارجية والدفاع