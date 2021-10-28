الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

انطلاق قافلة «الوزراء» وصناع الخير وجامعة الأزهر الطبية لدعم مطروح

انطلاق أعمال قافلة
انطلاق أعمال قافلة مجلس الوزراء وصناع الخير

انطلقت مع ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس، ومن داخل مدينة النجيلة بمطروح أعمال القافلة الموسعة التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة الأزهر واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، لخدمة أهالي غرب مطروح بمحافظة مرسى مطروح ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتنظم القافلة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي ومتابعة محافظ مرسى مطروح، وبالتعاون مع مديريات التضامن الأجتماعى والصحة والطب البيطرى والزراعة والأوقاف بمطروح.

شملت القافلة تقديم خدمات طبية علاجية في 14 تخصصا طبيا مختلفا، كذلك تقديم خدمات طبية بيطرية وتوعوية وإرشادية زراعية وتنظيم عدد من الندوات التوعوية حول أهم القضايا الحياتية التى تواجه أهالي المناطق المستهدفة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمحافظة.

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة تشارك في قافلة النجيلة بقافلة عيون متكاملة من خلال مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العلميات وتسليم النظارات قريباً كذلك تشارك المؤسسة بدعم مرضى القدم السكرى ممن تم توقيع الكشف عليهم في القافلة بتوفير العلاج الشهرى لهم بالمجان كذلك توفير العلاج الشهرى لمرضى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة.

يذكر أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، سبق له واستقبل فريق عمل القافلة مشيداً بإعلان المؤسسة توسعها فى تنفيذ مبادراتها لخدمة أهالي مرسى مطروح، مثمناً جهود المؤسسة لخدمة غير القادرين، مشيداً بما قدمته المؤسسة، حيث تشاركت مع مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مبادرة التصالح حياة لدعم غير القادرين من أهالي مطروح في دفع غرامات التصالح على البناء كذلك قامت المؤسسة بتنفيذ عدد من القوافل الطبية في العلمين الجديدة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ولخدمة العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى.

وزارة القوى العاملة مؤسسة محافظ مرسى مطروح المبادرة الرئاسية مؤسسة صناع الخير حياة كريمه جامعة الأزهر صناع الخير محافظة مرسي مطروح التصالح على البناء عنيك في عنينا المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة الرئاسية بتوفير مؤسسة صناع الخير للتنمية الندوات التوعوية ارة القوى العاملة مبادرة عنيك في عنينا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

مباحث مطروح تلقي القبض على قاتل لواء بالمعاش وزوجته

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

«من فتحة سرية».. ضبط صاحب محل ملابس حريمي يصور الفتيات داخل البروفة

وزير التموين يكشف آخر التطورات بشأن سعر الخبز المدعم

«وصلة تعذيب» تُنهي حياة شاب داخل مصحة بعين شمس.. والنيابة تُحقق

«صناع الخير» تعلن البدء في تنفيذ 4 مبادرات لخدمة أهالي مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا

الإعلام الإسرائيلى ينشر تسريبات لوزيرة الداخلية تنتقد وزيرى الدفاع والخارجية

حماس: زيادة البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية تفضح استهتار الاحتلال