انطلاق قافلة «الوزراء» وصناع الخير وجامعة الأزهر الطبية لدعم مطروح

انطلقت مع ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس، ومن داخل مدينة النجيلة بمطروح أعمال القافلة الموسعة التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة الأزهر واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، لخدمة أهالي غرب مطروح بمحافظة مرسى مطروح ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتنظم القافلة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي ومتابعة محافظ مرسى مطروح، وبالتعاون مع مديريات التضامن الأجتماعى والصحة والطب البيطرى والزراعة والأوقاف بمطروح.

شملت القافلة تقديم خدمات طبية علاجية في 14 تخصصا طبيا مختلفا، كذلك تقديم خدمات طبية بيطرية وتوعوية وإرشادية زراعية وتنظيم عدد من الندوات التوعوية حول أهم القضايا الحياتية التى تواجه أهالي المناطق المستهدفة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمحافظة.

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة تشارك في قافلة النجيلة بقافلة عيون متكاملة من خلال مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العلميات وتسليم النظارات قريباً كذلك تشارك المؤسسة بدعم مرضى القدم السكرى ممن تم توقيع الكشف عليهم في القافلة بتوفير العلاج الشهرى لهم بالمجان كذلك توفير العلاج الشهرى لمرضى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة.

يذكر أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، سبق له واستقبل فريق عمل القافلة مشيداً بإعلان المؤسسة توسعها فى تنفيذ مبادراتها لخدمة أهالي مرسى مطروح، مثمناً جهود المؤسسة لخدمة غير القادرين، مشيداً بما قدمته المؤسسة، حيث تشاركت مع مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مبادرة التصالح حياة لدعم غير القادرين من أهالي مطروح في دفع غرامات التصالح على البناء كذلك قامت المؤسسة بتنفيذ عدد من القوافل الطبية في العلمين الجديدة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ولخدمة العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى.