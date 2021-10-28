الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المجر تسمح للشركات بإجبار موظفيها على التطعيم وسط زيادة إصابات كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوقف برنامج التطعيم، سمحت المجر للشركات بإجبار الموظفين على الحصول على اللقاحات كشرط للتوظيف.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تصريحات أدلى بها وزير شئون مجلس الوزراء جيرجيلي جولاس فى إفادة صحفية اليوم الخميس أن الحكومة سوف تطالب أيضا العاملين في القطاع العام بالتطعيم، مع إعادة فرض ارتداء الكمامة الإجباري في وسائل النقل العام اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأعطت الدولة الواقعة في شرق أوروبا ويبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة جرعة لقاح واحدة على الأقل لـ69% من سكانها البالغين، مقارنة بمتوسط 80% في  أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة اليومي بفيروس كورونا إلى 4039 حالة أمس الأربعاء - وهو أكبر عدد منذ أبريل، ويمثل هذا زيادة تقارب خمسة أضعاف في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وبلغ عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس في يوم واحد 45 حالة.

 

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وائل لطفي

عدو الفساد

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