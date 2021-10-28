طه حسين: ليس على الشخصية المصرية خطر من الحضارة الحديثة

تحل اليوم الذكرى الثامنة والأربعين لرحيل عميد الأدب العربي د. طه حسين، الذي غادر عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1973 وترك خلفه مسيرة حافلة من الفكر والأدب والإبداع، أبرزها كتابه "في الشعر الجاهلي"، الذي أحدث ضجة في العالم العربي مازالت أصداؤها تتردد حتي يومنا هذا.

علي أن كتابه المعنون "مستقبل الثقافة في مصر"، الصادر لأول مرة في 1938، والذي لم ينل شهرة مؤلفات الدكتور طه حسين الأخري، وفيه يشرح ويقدم روشتة علاج للأمراض الثقافية في مصر، ورغم أن عميد الأدب العربي طه حسين نال العديد من الاتهامات، ومن بينها وعلي رأسها تغريب الثقافة المصرية، لا لشيء إلا أنه طرح أفكارا للنهضة الثقافية لم تعجب اليمين المتأسلم.

وردا علي الاتهامات التي وجهت إلي الدكتور طه حسين بـ"التغريب"، يقول في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر": نري أفرادًا وجماعات تفتنهم الحياة الأوروبية فيسرعون إليها لا يلوون علي شيئ، ويتهالكون عليها كما تتهالك الفراشة علي النار فلا تلبث أن تحترق، وليس الرد عليها بأشد عسرا، فأنا لا أدعو إلي أن ننكر أنفسنا، ولا إلي أن نجحد ماضيا. ولا إلي أن نفني في الأوروبيين، وكيف يستقيم هذا وأنا إنما أدعو إلي أن نثبت لأوروبا ونحفظ استقلالنا من عدوانها وطغيانها ونمنعها من أن تأكلنا.

يضيف حسين: لقد كنا معرضين لخطر الفناء في أوروبا حين كنا ضعافا مسرفين في الضعف، وحين كنا نجهل تاريخنا القريب والبعيد، وحين لم نكن نشعر بأن لنا وجودا ممتازا. وحين كان فريق منا يؤمنون في أعماق نفوسهم بأن للأوروبي فضلا علي المصري لأنه من جوهر ممتاز، وبأن للقبعة فضلا علي العمامة والطربوش لأنها تغطي رأسا ممتازا.

أما الآن وقد عرفنا تاريخنا وأحسسنا أنفسنا، واستشعرنا العزة والكرامة، واستيقنا أن ليس بيننا وبين الأوروبيين فرق في الجوهر ولا في الطبع ولا في المزاج فإني لا أخاف علي المصريين أن يفنوا في الأوروبيين، وأغارت أمم قوية علي مصر وبسطت سلطانها عليها قرونا متصلة وأزمانا طوالا، فلم تستطع أن تهضمها ولا أن تفني شخصيتها.

ويستطرد عميد الأدب العربي: أفتسطيع، الآن، أمة مهما تكن أن تمحو الشخصية المصرية أو تعرضها للخطر، لقد ثبتت مصر في هذا العصر الحديث لأقوي أمة في الأرض وخرجت من الجهاد ظافرة، ولم يكن لها سلاح إلا إيمانها بنفسها وثقتها بنفسها وثقتها بحقها، أفتراها بعد أن انتصرت في جهادها للإنجليز تتعرض لأن تفني في الإنجليز؟، إنما تتعرض مصر لهذا الفناء إذا نكلت أو عجزت عن أن تقاوم أوروبا بسلاحها، وتجاهدها بما تعرف من وسائل الجهاد.

شدد طه حسين علي أن مشخصات مصر واضحة بينة، يشخصها إقليمها الجغرافي الذي تعيش فيه، فهل مما يفني مصر في أوروبا أن ندعوها إلي حماية هذا الإقليم من أن تغير عليه أوروبا؟ وكيف تحميه إذا لم تقاوم أوروبا بمثل سلاحها؟ وبشخصها ودينها، فهل ندعو إلي أن تفني مصر في أوروبا إذا دعوناها إلي أن تحفتظ بهذا الدين وتلائم بينه وبين مقتضيات الحياة، كما لاءم أسلافنا بينه وبين مقتضيات الحياة؟ وتشخصها لغتها العربية وتراثها الفني والأدبي، فهل ندعو إلي فنائها في أوروبا إذا دعوناها إلي أن تحتفظ بهذه اللغة وهذا التراث وتنميتها حتي يسعا ما وسعته اللغات الأوروبية وألوان التراث الأوروبي، وحتي لا يكون للغة أخري ولا لتراث آخر عليهما فضل؟

ثم يشخصها تاريخها الطويل العظيم، فهل ندعو إلي فنائها في أوروبا إذا دعوناها إلي أن تحفظ لهذا التاريخ حرمته، وتثبت أنها حريصة علي أن يكون حاضرها ومستقبلها خليقين بماضيها، وأنها تكره كل الكره وتأبي أشد الإباء أن ينبئها تاريخها بما كان لها من سيادة ومجد وفضل علي الحضارة، فتجيبه بزن هذا حق ولكنها الآن عيال علي أوروبا وستظل عيالا علي أوروبا لأنها مستمسكة بحياتها الحاضرة ولا تريد أن تأخذ بأسباب الحضارة الأوروبية؟

ويختتم طه حسين مؤكدًا نفيه لاتهامات التغريب التي لاقتها أفكارها: كلا، ليس علي الشخصية المصرية خطر من الحضارة الحديثة، كما لم يكن علي الشخصية اليابانية خطر من الحضارة الحديثة، ولست أدري لم تضيع شخصية المصريين إذا ساروا سيرة الأوروبيين، ولا تضيع شخصية اليابانيين مع أن مصر من المجد والسابقة ما ليس لليايان مثله؟