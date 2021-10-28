«صناع الخير» تعلن البدء في تنفيذ 4 مبادرات لخدمة أهالي مطروح

أعلن عصام عبدالرحمن المستشار الإعلامي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن المؤسسة وتحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعى بصدد التوسع في تنفيذ مبادرتها الرئيسية وهي "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى و"لمسة خير" لعلاج الأمراض الجلدية المزمنة و"قدم صحيح" لعلاج ودعم مرضي القدم السكري، ومبادرة توزيع المساعدات الموسمية وذلك لخدمة سكان القري والتجمعات البدوية والنطاقات الصحراوية في كل مراكز محافظة مرسي مطروح.

جاء ذلك في كلمة لصناع الخير فى لقاء موسع بديوان عام محافظة مرسى مطروح حضره المحافظ اللواء خالد شعيب واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة ووكلاء وزارات التضامن الإجتماعي والصحة والطب البيطري والأوقاف بالمحافظة وممثلين عن الجهات المنظمة لقافلة موسعة لصناع الخير واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة الأزهر تطلقها اليوم الخميس وغداً الجمعة بالنجيلة لخدمة أهالي غرب مطروح.

وأشار عبدالرحمن إلي أن صناع الخير بدأت بالفعل في التوسع في تنفيذ مبادرتها الرئيسية في مرسي مطروح من خلال مشاركتها في القافلة الطبية بالنجيلة لخدمة أهالي غرب مطروح حيث تشارك صناع الخير في القافلة بقافلة عيون متكاملة من خلال مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الإحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العلميات وتسليم النظارات قريبا كذلك تشارك المؤسسة بدعم مرضى القدم السكرى ممن تم توقيع الكشف عليهم في القافلة بتوفير العلاج الشهرى لهم بالمجان كذلك توفير العلاج الشهرى لمرضى الامراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة.

وأوضح عبدالرحمن أن توسع صناع الخير في تقديم خدمتها لصالح أهالي مرسي مطروح يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية موسعة للمؤسسة تهدف إلي الوصول لخدمات المؤسسة النوعية والغير تقيلدية إلي كل مصر علي أرض مصر وبخاصة في محافظات الحدودية حيثُ نجحت المؤسسة في تنفيذ مبادرتها الرئيسية لخدمة أهالي حلايب وشلاتين في أقصي جنوب شرق مصر في ولخدمة أهالي الوديان والتجمعات البدوية في وسط جنوب وسيناء كذلك خدمة الأهالي في القري والتجمعات الصحراوية والبدوية في محافظة الوادي الجديد.

وفي تعقيبة علي إعلان صناع الخير التوسع في تنفيذ مبادرتها الرئيسية في مرسي مطروح رحب اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح بما أعلنته صناع الخير مثمناً جهود المؤسسة لخدمه غير القادرين حيث سبق للمؤسسة التشارك مع مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مبادرة التصالح حياة لدعم غير القادرين من أهالي مطروح في دفع غرامات التصالح على البناء كذلك قامت المؤسسة بتنفيذ عدد من القوافل الطبية في العلمين الجديدة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ولخدمة العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى.