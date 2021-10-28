الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يتابع معدلات التنفيذ بمشروعات «حياة كريمة»

القاضي يتابع معدلات
القاضي يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تم الانتهاء من أعمال مد وإحلال شبكات المياه والصرف الصحي، بنسبة 77% من إجمالي 192 مشروعًا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري.

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جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري والذي يعقده المحافظ أسبوعيا، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وبحضور، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

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أكد المحافظ على أهمية تواجد الأجهزة التنفيذية على أرض الواقع لبحث متطلبات المواطنين والعمل على سرعة تنفيذها، مشددًا على المتابعة الدورية والمستمرة لنسب ومعدلات التنفيذ لكافة المشروعات كل بنطاق مركزه.

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ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لكافة الجهات المنوط بها تنفيذ الأعمال بصفة العموم، ولشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الغاز الطبيعي، وجهاز التعمير بصفة الخصوص، للإسراع في إنجاز الأعمال في تنفيذ المشروعات بنطاق المراكز المستهدفة من أعمال التطوير وتشمل 5 مراكز، بإجمالي 192 قرية و757 تابعًا.

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وناقش المحافظ، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، حيث تم مناقشة قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الأبنية التعليمية – مجمعات الخدمات – الكباري – الإسعاف – الصحة – الشباب والرياضة)"، مشيرًا إلى أنه يتابع عن قرب تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

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محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تنفيذ 77 من أعمال مد وإحلال شبكات المياه الأجتماع الدوري الأسبوعي اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

عدو الفساد

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