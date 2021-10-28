بعد وفاة شخص.. ضبط 3 يديرون مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بعين شمس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على مسؤولي مصحة لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" بمنطقة عين شمس، لتسببهم فى وفاة أحد المودعين بالمصحة، وتم نقله إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يفيد فيه بوفاة نجله مقيم بذات العنوان بمسكنه.

- تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص عُثر على الجثة المشار إليها، وتبين وجود آثار تقييد باليدين وبها إصابات وكدمات بالجسم، وبسؤال المبلغ قرر بقيامه بإيداع نجله بإحدى المصحات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لعلاجه من الإدمان ، وعقب ذلك ورد له اتصال هاتفي من القائمين على علاج نجله مفاده تدهور حالته الصحية ورغبتهم فى نقله لإحدى المستشفيات، وفور تقابله مع سالفي الذكر تبين له وفاة نجله فاصطحبه للشقة محل سكنه وقام بالإبلاغ.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المصحة المشار إليها غير مرخصة وأن وراء ارتكاب الواقعة ( من مسؤولى المصحة المشار إليها، و لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسؤولي المصحة المشار إليها وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بأنه حال تواجد المتوفى بالمصحة لتلقي العلاج حدثت له وهياج شديد، فقاموا بتوثيقه باستخدام " حبل " بدعوى السيطرة عليه وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي محدثين ما به من إصابات.

وأضافوا أنه تعرض لحالة إعياء شديدة فقاموا بنقله إلى إحدى المستشفيات لإسعافه إلا أنه توفي قبل وصوله، وتم بإرشادهم ضبط الحبل المستخدم في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء والد المجنى عليه اتهمهم بالتسبب فى وفاة نجله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.