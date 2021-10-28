الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إشادة دولية باهتمام «جامعة مصر» بالمساحات الخضراء ودعم المشاريع البحثية للطلاب

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استضافت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة غادة عبد الحمید مكادي، مديرة الشراكات الاستراتیجیة والعلاقات الحكومية بمنظمة الأمم المتحدة، وعضو مجلس أمناء منظمة أناكتس العالمیة لتنمیة طلاب الجامعات، وسفيرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار اهتمام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بشباب الجامعة وربطهم بسوق العمل وتوفير الدعم لتدريب الطلاب للتقدم في المسابقات الدولية والذي يتم تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء و الدكتور محمد عمر أبو دوح رئيس الجامعة.

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وكان في استقبالها الدكتورة هدى أبو شادي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور وائل توكل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتورة رانية الجوهري، عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والدكتور أحمد طماره، مساعد رئيس الجامعة للقطاع الصحي، وندى لبيب، مستشار رئيس مجلس الأمناء لشؤون المكتبات الجامعية.

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وشمل اللقاء إجراء جولة داخل الجامعة للتعرف على الإمكانات المتاحة، كما تضمنت الجولة زيارة المستشفى الجامعي وكان في استقبالها الدكتور محمد صفوت مدير المستشفى.

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وتضمنت الزيارة المكتبة المركزية وأبدت إعجابها باهتمام الجامعة بالمساحات الخضراء والاهتمام بدعم الطلبة في مشاريعهم البحثية ووعدت بزيارات موسعة لمناقشة سُبل التعاون الممكنة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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