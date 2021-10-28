مصرع عنصرين شديدى الخطورة وإصابة ضابط واستشهاد خفير فى الدقهلية

حاصرت الأجهزة الأمنية، وكر اختباء اثنين من أخطر العناصر الإجرامية، القائمين على تجارة المخدرات، حيث أطلق المتهمان وابلًا من الأعيرة النارية على قوات الشرطة، والتي تعاملت معهما بالمثل، مما أسفر عن مصرعهما، وإصابة ضابط واستشهاد خفير.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة العناصر الإجرامية.

وكانت البداية عندما وجه قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، حملة مكبرة بمشاركة مدیریة أمن الدقھلیة، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، لاستھداف اثنین من العناصر الإجرامية «أحدھما محكوم علیه بالسجن 5 سنوات» فـي قضیة سرقة بالإكراه، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضیة مخدرات، حال اختبائھما بأحد الأراضي الزراعیة، بدائرة مركز شرطة دكرنس.

ولدى استشعار المتهمين بالقوات، بادرا بإطلاق أعیرة ناریة تجاھھا، فبادلتھما بالمثل مما أدى لمصرعيھما.

وعُثر بجوارھما على «2 بندقیة آلیة وعدد من الطلقات لذات العیار، جوال بداخله 15 كیلو جرامًا من مخدر البانجو، دراجة ناریة بدون لوحات معدنیة».

أسفرت عمليات ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية عن إصابة (أحد الضباط – خفير نظامى)، واستشهاد خفير آخر.