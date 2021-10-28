الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«اتصالات الشيوخ»: إنشاء بنية تحتية لتطبيقات إنترنت الأشياء يدعم التحول الرقمي

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة نوكيا العالمية، بهدف إنشاء بنية تحتية لخدمة إنترنت الأشياء IOT، خطوة هامة جدا فى طريق التحول الرقمى، وخلق بيئة تكنولوجية قادرة على التعامل مع كل مستجدات العصر، ودعم الشركات وكافة القطاعات المختلفة.

وأكد توفيق، في تصريحات له اليوم،  أن إنترنت الأشياء هى أحد أهم إفرازات التكنولوجيا التى تتطلب بنية تحتية قوية جدا وخاصة، يمكن من خلالها ربط العديد من الأجهزة على اختلافها من خلال نظم تكنولوجية متطورة، ولها العديد من التطبيقات فى كثير من المجالات، يمكن من خلال هذه التكنولوجيا التنبؤ بأى مشكلات قبل حدوثها، من خلال المعطيات التى ترسلها الأجهزة المترابطة من خلال المنظومة.

وأوضح أنه على سبيل المثال إذا تم تطبيق تكنولوجيا إنترنت الأشياء فى قطاع الصناعة، فيمكن من خلال ربط الماكينات داخل المصنع عبر الإنترنت بطريقة فنية محددة، أن يتم التنبؤ بأى عطل قبل حدوثه فى أى ماكينه متصلة بالمنظومة، وهو ما يعنى زيادة فى الإنتاجية نظرا لرفع الكفاءة التشغيلية للمعدات، لافتا إلى أن هذه التكنولوجيا لها العديد من التطبيقات المختلفة، مثل منظومة إدارة المياه، والزراعة، والصحة وغيرها من التطبيقات التى إذا تم تفعيل هذه التكنولوجيا بها ستحدث فارقا كبيرا.

وأشار توفيق إلى أن تأهيل البنية التحتية لإنترنت الأشياء، يفتح الباب أمام التوسع فى تكنولوجيا المدن الذكية، سواء من خلال المشروعات التى تنفذها الحكومة، أو التى ينفذها القطاع الخاص، مشددا على أنها هى الطريق نحو المستقبل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة نوكيا العالمية بهدف بناء أول بنية تحتية في مصر حصريا لتقديم خدمات إنترنت الأشياء عبر شبكة (WING) العالمية التابعة لنوكيا. وذلك في إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت لدبى على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات الدورة الـ41 لمعرض ومؤتمر «جيتكس جلوبال»، ومعرض «إكسبو دبى 2020».

ووفقا للاتفاق وتتيح شبكة (WING) للمصرية للاتصالات تقديم خدمات إنترنت الأشياء للشركات على نطاق عالمي، بما يمكنها من الاستفادة من سوق إنترنت الأشياء المتنامى بسرعة وفعالية اعتمادا على نموذج نوكيا (WING) متعدد الخدمات، والذى يشمل البنية التحتية العالمية لإنترنت الأشياء، ونموذج أعمال (الدفع أولا بأول – Pay As You Grow)، كما تمكن (WING) الشركة المصرية للاتصالات من توفير خدمة إنترنت الأشياء العالمية بأسعار محلية منخفضة مقارنة بأسعار التجوال الأكثر تكلفة.
تشمل الاتفاقية كذلك التعاون في إطلاق مبادرات تسويفية مشتركة، وتعجيل تطوير مشروعات إنترنت الأشياء في البلاد، الأمر الذي سيساهم في ميكنة المشروعات ويساعد الشركات على خفض نفقاتها التشغيلية وتعزيز الإنتاجية، وتقديم خدمات جديدة إلى الأسواق بشكل أسرع.

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