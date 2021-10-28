الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إنذار قضائي يكشف مماطلة علاء الهادي في إجراء انتخابات اتحاد كتاب مصر

علاء عبد الهادي ومحمد
علاء عبد الهادي ومحمد حامد سالم المحامي

أرسل علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر المنتهية ولايته، إنذارًا قضائيًا إلى المحامي محمد حامد سالم بصفته وكيلا عن عدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب.

وقال علاء عبد الهادي في مضمون إنذاره إنه اجتمع بمجلس إدارة الاتحاد - المنتهية ولاية نصف أعضائه أيضا - ووافق المجلس بالأغلبية المطلقة على إقامة دعوى تفسيرية بحجة استفتاء القاضي الذي أصدر الحكم حول كيفية تنفيذ الحكم.

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وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور" أكد المحامي محمد حامد سالم أن هذا الإنذار مخالف للقانون وتجاهل جديد لعلاء عبد الهادي في عدم تنفيذ الحكم القضائي، حيث إن علاء عبد الهادي يعد حاليا مغتصب لاتحاد الكتاب ولم ينتبه أحد لألاعيبه المستميتة لهدم اتحاد الكتاب، كون أن جميع التصويت على قرارات المجلس بتأجيل الانتخابات باطلة والتصويت على الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي باطلة والالتفاف عليه بإقامة دعوى تفسيرية باطلة.

وأضاف سالم أن المادة (٥٤) من اللائحة الداخلية للاتحاد تنص صراحة على ألا يشارك عضو المجلس في التصويت على الموضوعات التي يستفيد منها، وهم طبعًا مستفيدون من تأجيل الانتخابات والمماطلة والامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإجراء تنفيذا لرغبات المدعو علاء عبد الهادي ليستمروا معه أطول فترة ممكنة يرقصون على جثة اتحاد الكتاب لهدمه والقضاء على أعضاؤه الشرفاء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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