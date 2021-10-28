الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع سعر زيت التموين.. «المصيلحي» يكشف تفاصيل القرار

الزيت التمويني
الزيت التمويني

أعلن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع سعر زيت التموين بداية من الغد، ليباع للمواطن الزجاجة اللتر بسعر ٢٥ جنيها بدلا من ٢١ جنيها، في حين أن الزجاجة ٨٠٠ ملي ستباع بسعر ٢٠ جنيها بدلا من ١٧ جنيها.

وأكد وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي لوزير التموين عقده في ديوان عام الوزارة منذ قليل، أنه لن يتم الوقوف بجانب المخطئين مهما كانت صفتهم، ويجب على المستفيدين من الدعم الحكومي الحفاظ على بطاقاتهم التموينية.

وقال المصيلحي، إنه يجب الاتفاق على أن مصر جزء من العالم ومصر تستورد ٩٧٪ من احتياجات الزيوت الخام، وتم الاتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة ٢٥٠ ألف فدان فول الصويا لإنتاج زيت يستخدم في البطاقات التموينية.

وأضاف، أنه هناك وسائل إدارة موضوعية، كما أنه من شهر يناير الماضي ارتفعت أسعار السكر والقمح والزيت، مؤكدا أن الدولة تستطيع حتى الآن الحفاظ على الأسعار المطروحة للمواطنين على البطاقات التموينية.

وتابع المصيلحي، أن استقرار وجود السلعة مهم جدا، لذلك نعمل على استقرار المخزون الاستراتيجي، كما أنه يتم التواصل مع وزارة الزراعة بشأن سعر استلام طن القمح من المزارعين في الموسم الجديد، ليكون طبقا للأسعار العالمية.

وأشار إلى أن هناك أيضا سعر كيلو السكر الذي بدأ في الارتفاع في السوق المحلي، حيث وصل إلى ١٠ و١٢، جنيها في حين أنه يباع على البطاقات التموينية بسعر ٨.٥ جنيه.

وأوضح وزير التموين أن سعر طن الزيت الخام كان ١٤ ألف جنيه ووصل إلى ٢٠ ألف جنيه، ولن نستطيع أن إجبار التاجر على البيع بخسارة.

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