الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أقراص مخدرة داخل صيدلية فى حلوان

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

نجحت الداخلية في ضبط كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بصيدلية بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك صيدلية "له معلومات جنائية" - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة) ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية المشار إليها ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومهربة جمركياً وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور – مبلغ مالى) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين بدون تذكرة طبية لصرفها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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