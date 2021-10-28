«الداخلية» تداهم ورش وأماكن تصنيع السلاح بالمحافظات

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركزى شرطة (ديروط – الفتح) بنطاق مديرية أمن أسيوط، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الداخلية في ضبط (ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها "4 فرد محلى – طبنجة صوت معدلة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع) يقوم بإدارتها (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية)، وضبط ( 2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 7 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية)، وضبط (كمية من مخدر البانجو - كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الحشيش) بحوزة (6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية)، وتنفيد عدد (5 ) أحكام جنائية بإجمالى (5) محكوم عليهم، وضبط 4 أشخاص – لهم معلومات جنائية) وبحوزتهم 4 بنادق آلية، وبحوزة أحدهم كمية من مخدر الهيروين، وضبط سلاح نارى وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.. بحوزة شخصين بالأقصر.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة أسوان)..حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بالطريق الصحراوى الغربى، وبحوزتهما (سلاح نارى "جرينوف" كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3042) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (13280) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (188) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (117) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).