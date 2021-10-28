الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهمين استولوا على 1.6 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

متهمين
متهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين (جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام  (3 أشخاص "اثنين منهم يترددون على إحدى الدول" – مقيمين بمحافظة سوهاج) بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مدخراتهم التى قاموا باستلامها منهم بالدولة المشار إليها، وعدم تسليمها لذويهم داخل البلاد.

بإجراء التحريات، تم التأكد من صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (ثلاثة أشخاص) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال إثنين منهم بالعملة الأجنبية، وبيعها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بتسليم المتهم الآخر ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وقامو بالاستيلاء على المدخرات الخاصة بالشاكين وعدم تسليمها لذويهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتبين أن حجم المبالغ المستولى عليها بلغت (1,659,000) مليون وستمائة تسعة وخمسون ألف جنيه مصرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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