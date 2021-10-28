الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 3843 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت الجهات المعنية 3843 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفعت 39 سيارة ودراجة نارية متروكة فى الشوارع، وتحرير 2684 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

مزايا الملصق الإلكتروني

- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

 

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

 

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

 

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

 

- يسهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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