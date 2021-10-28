خريطة سقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على السواحل الغربية، لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على كل الأنحاء، وذلك يومي الخميس والجمعة.

وأكدت الأرصاد، وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار اليومين المقبلين، حتى بداية فصل الشتاء، ولكن تنخفض الحرارة تدريجيا بداية من الأسبوع المقبل ويعود الطقس للاعتدال نهارا ويكون بارد ليلا.

وأشار إلى أنه من الممكن سقوط أمطار خفيفة على السلوم مطروح والضبعة ومناطق من الوجه البحري مثل رشيد والبحيرة وكفر الشيخ.

ويكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.