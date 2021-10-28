الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

خريطة سقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

أمطار
أمطار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على السواحل الغربية، لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على كل الأنحاء، وذلك يومي الخميس والجمعة. 

وأكدت الأرصاد، وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة. 

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار اليومين المقبلين، حتى بداية فصل الشتاء، ولكن تنخفض الحرارة تدريجيا بداية من الأسبوع المقبل ويعود الطقس للاعتدال نهارا ويكون بارد ليلا. 

وأشار إلى أنه من الممكن سقوط أمطار خفيفة على السلوم مطروح والضبعة ومناطق من الوجه البحري مثل رشيد والبحيرة وكفر الشيخ. 

ويكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ارصاد البحر الاحمر الأرصاد الجوية هيئة الارصاد هيئة الأرصاد الجوية حلايب وشلاتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

المصيلحى: حذف أى مواطن تصل فاتورته للكهرباء 800 جنيه من منظومة الدعم

مباحث مطروح تلقي القبض على قاتل لواء بالمعاش وزوجته

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

المفتى: الجماعات الإرهابية تستغل النصوص الشرعية لزعزعة استقرار المجتمعات

«من فتحة سرية».. ضبط صاحب محل ملابس حريمي يصور الفتيات داخل البروفة

خريطة سقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتخلى عن بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعتذر عن تصريحاتها المسيئة لنظيريها فى الخارجية والدفاع

إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا