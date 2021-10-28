الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق خلف مقر وزارة الثقافة بـ«الكيت كات».. والنيابة تُحقق

حريق
حريق

 تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحقيقاتها في نشوب حريق بمحل خلف مقر وزارة الثقافة وبجوار محكمة الأسرة بمنطقة الكيت كات في إمبابة.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق، وبيان أسباب حدوثه، والخسائر التي تسبب بها، وأسفرت المعاينة عن أن النيران التهمت محل تجاري وكشك، ولم يسفر عن إصابات أو خسار بشرية. 

 كان قسم شرطة إمبابة بالجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل أحد المحلات التجارية خلف وزارة الثقافة، وبجوار محكمة الأسرة بمنطقة الكيت كات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل الرجال المباحث إلى مكان الحادث ومعهم سيارتا إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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