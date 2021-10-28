حريق خلف مقر وزارة الثقافة بـ«الكيت كات».. والنيابة تُحقق
تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحقيقاتها في نشوب حريق بمحل خلف مقر وزارة الثقافة وبجوار محكمة الأسرة بمنطقة الكيت كات في إمبابة.
وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق، وبيان أسباب حدوثه، والخسائر التي تسبب بها، وأسفرت المعاينة عن أن النيران التهمت محل تجاري وكشك، ولم يسفر عن إصابات أو خسار بشرية.
كان قسم شرطة إمبابة بالجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل أحد المحلات التجارية خلف وزارة الثقافة، وبجوار محكمة الأسرة بمنطقة الكيت كات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل الرجال المباحث إلى مكان الحادث ومعهم سيارتا إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.
وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.