الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن بدء عملية العد والفرز اليدوي في بابل

المفوضية العليا المستقلة
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ، اليوم الخميس، عن مباشرة عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها بمحافظة بابل، فيما اشارت الى وضع جدول زمني لكل محافظة لإنجاز العملية بسرعة ودقة.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى المفوضية تسعى للإسراع في إنجاز عملية العد والفرز اليدوي مقترنة بدقة العمل الفني، موضحاً أن المفوضية اخذت على عاتقها أن تقوم بالإجراءات من قبل فرق مختصة في قسم الإجراءات والتدريب بمكاتب المحافظات وقسم العمليات والمعلومات في المكتب الوطني وهؤلاء موظفون مختصون يقومون بهذه الإجراءات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

- وضع جدول زمني لكل محافظة

 وأضاف عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، أن "المفوضية باشرت اليوم بالعد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها بمحافظة بابل، تليها في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة وبعدها المحافظات الاخرى تباعاً للايام المقبلة"، مشيراً إلى أنه "تم وضع جدول زمني لكل محافظة ومن ثم المضي في العملية بأقصى مدة ممكنة".

وتابع  عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، " أن مفوضية الانتخابات أنجزت أمس عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها بمحافظة نينوى وعددها 102 محطة"، مبيناً أن "العملية تمت في قاعة الشرف بمشاركة 20 فريقاً من موظفي التسجيل وحضور موظفي المكتب الوطني".

 آلية العد والفرز اليدوي

وعن آلية العد والفرز اليدوي، أوضح عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، أن الإجراءات التي نقوم بها الآن هي فتح الصناديق التي تم تقديم الطعون عليها من قبل المرشحين المشتكين، وبعد عملية الفرز للنتائج في هذه المحطات، يتم مطابقة النتائج اليدوية والإلكترونية المرسلة في يوم الاقتراعين العام والخاص ومن ثم مصادقة النتائج".

وذكر أن "هذه الإجراءات تتم بحضور المراقبين المحليين  للمرشحين، الذين قدموا الطعون ومراقبي منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين الذين أشادوا بالإجراءات".

 

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية محافظة بابل الفرز اليدوي عملية العد مهند مصطفى عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات

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عدو الفساد

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