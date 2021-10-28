«التعليم» توحد الحصص الدراسية للمواد الثقافية بمدارس التعليم الفني

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرياتها بشأن تعديل الحصص الدراسية للمواد الثقافية (اللغة العربية - التربية الدينية- اللغة الإنجليزية) بمدارس التعليم الفني (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ومدارس التعليم المهني والمزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، في ضوء التنسيق الذي تم بين مدیرو عموم تنمية المواد (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، والموجه العام المرکزي لكل مادة من مواد ( اللغة العربية، والتربية الدينية، واللغة الإنجليزية) بقطاع التعليم الفني، ومدیرو عموم تنمية مواد اللغة العربية، التربية الدينية، واللغة الإنجليزية، بديوان عام الوزارة في هذا الشأن.

وقالت الوزارة، إن وزير التعليم وافق على توحيد الحصص الدراسية للمواد الثقافية بمدارس التعليم الفني بجميع النوعيات اعتبارا من العام الدراسي ۲/۲۰۲۱ ۲۰۲ كما هو مبين على النحو التالي:

بالنسبة للغة العربية:

1- توحيد عدد الحصص بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث، والسنوات الخمس بجميع النوعيات لتصبح 3 ثلاث حصص أسبوعيا.

- تظل حصص طلاب التعليم المزدوج بكل نوعياته والإعداد المهني بكل نوعياته، وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية حصتان أسبوعيا.

2- بالنسبة للتربية الدينية:

- توحيد الحصص بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث، والسنوات الخمس بجميع النوعيات لتصبح 2 حصتان أسبوعيا.

- توحيد الحصص لطلاب التعليم المزدوج بكل نوعياته والإعداد المهني بكل نوعياته، وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصبح حصة واحدة أسبوعيا

3- بالنسبة للغة الإنجليزية:

- توحيد الحصص بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث، والسنوات الخمس بجميع النوعيات لتصبح 3 حصص أسبوعيا

- توحيد الحصص في مدارس التعليم الفنى المهنى الفندقي لتصبح حصتان أسبوعيا أسوة بمدارس التعليم الفني المهني (الصناعي - الزراعي).

- توحيد درجة النهاية الصغرى لمادة اللغة الإنجليزية بجميع مدارس التعليم الفني بجميع الشعب والتخصصات في صفوف النقل والدبلومات الفنية، بحيث تكون النهاية الصغری 50% من النهاية الكبری.

بالنسبة للمواد الثقافية الأخری:

- توحيد عدد الحصص للجدارات الأساسية للمواد الثقافية الأخري بمدارس التعليم الفني التي تعمل وفق منهجية الجدارات بنظيرتها التي لا تطبق منهجية الجدارات بعد.