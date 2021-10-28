الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: مقتل عنصر من داعش كان يخطط لأعمال إرهابية ضد منشآت عسكرية

داعش
داعش

قتلت قوات الأمن الروسية أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة "كاندالاكش" بمقاطعة مورمانسك شمال غربي روسيا، كان يخطط لمهاجمة منشآت عسكرية.

وذكر جهاز الأمن الفدرالي الروسي - في بيان اليوم الخميس - أنه كشف وأحبط أنشطة أحد أنصار التنظيم الإرهابي الدولي "داعش"، مشيرا إلى أنه أحد المواطنين الروس.

وأوضح البيان أن هذا الإرهابي كان يخطط بتعليمات من مبعوثين خارجيين لتنفيذ أعمال إرهابية ضد منشآت عسكرية في المنطقة، مؤكدا تحييد الإرهابي أثناء تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية، حيث كان يحاول إخراج قنبلة يدوية من أحد المخابئ السرية على أطراف المدينة.

وعلى صعيد آخر.. قال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية في البنتاجون" كولين كال"،  الثلاثاء، إن أوساط المخابرات الأمريكية تُقدر أن تنظيم داعش في أفغانستان قد يصبح لديه القدرة على مهاجمة الولايات المتحدة خلال 6 أشهر.

وقال "كال"، في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ:  "إنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت لدى طالبان القدرة على قتال التنظيم بشكل فعال بعد انسحاب الولايات المتحدة في أغسطس".

وقال: "تقديرنا هو أن طالبان وداعش - ولاية خراسان في أفغانستان عدوان لدودان، ولذلك فإن طالبان لديها دافع قوي لتعقب داعش خراسان، وأعتقد أن قدرتها على القيام بذلك لم تتحدد بعد".

وقدر "كال" عدد مقاتلي داعش خراسان "ببضعة آلاف"، مشيرًا إلى أن القاعدة في أفغانستان تمثل مشكلة أكثر تعقيدًا بسبب صلتها بطالبان. 

وتابع: "هذه الصلة هي التي تسببت في التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان في عام 2001 بعد هجمات القاعدة في 11 سبتمبر على نيويورك وواشنطن، حيث كانت طالبان قد وفرت المأوى لقادة القاعدة".

موسكو داعش روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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