دراسة: الرجل الأصلع أقل نجاحا وجاذبية من قبل النساء

يخشى الكثير من الرجال فقدان شعرهم، وذلك لمظهرهم العام حيث أن فقدان الشعر يسبب اهتزاز في الثقة لدى بعض الرجال، وبالفعل كشفت دراسة أن مخاوفهم السابقة لا بأس بها ونزيد عليها مدى تأثر النساء بالرجل الأصلع حيث أنه يعتبر أقل نجاحًا وأقل جاذبية بالنسبة لهم.

وجد بحث جديد نُشر في مجلة Evolutionary Psychological Science، أن الرجل الأصلع أقل نجاحًا وأقل جاذبية من قبل النساء، حيث عُرضت على 120 امرأة صورًا لرجال بشعر أو بدون شعر ، ثم طُلب منهم تقييم شخصياتهم وصفاتهم.

وتوقعت النساء اللواتي ظهر لهن رجل أبيض أصلع، مقارنة بأولئك الذين رأوا نفس الرجل برأس كامل الشعر، أنه سيكون أقل نجاحًا وأقل ودية وحماسة في الحياة، وحكمت الشابات على الرجل بدون شعر أنه أقل جاذبية بشكل ملحوظ.

ومن جانبها، قالت البروفيسور ماريان فيشر، المؤلفة المشاركة في الدراسة من جامعة سانت ماري في هاليفاكس، كندا: "إنه لمن المقلق بعض الشيء كيف يُنظر إلى الرجال عندما يفقدون شعرهم، يؤثر الصلع على نظرة الناس لكل شيء من نجاحهم الوظيفي إلى جاذبيتهم وشخصيتهم".

"ولكن فقط لأن الصلع يمكن أن يجذب هذه النظرة اللاواعية للرجال لا يعني أن صفاتهم الأخرى لا تهم - وإذا كانوا رائعين بطرق أخرى، فهذا أمر مهم للغاية".

لكن ليست كل الأخبار سيئة بالنسبة للرجل الأصلع، فقد تم التصويت على الأمير ويليام باعتباره "الرجل الأصلع الأكثر جاذبية على قيد الحياة" في وقت سابق من هذا العام وهو يعتبر الابن الأكبر للأمير تشارلز.

وفي سياق متصل، قال كوستاس غيوتيس، رئيس المجموعة التنفيذي، أن الاهتمام ينصب على مظهر المرأة في الأغلب، ولكن ثقة الرجل بنفسه وحياته الشخصية كثيراً ما تكون تحت رحمة شعر رأسه، كما أن الرجل الأصلع يكون معرضاً للأحكام المسبقة والمتحاملة من الآخرين.

وأضافت أن الرجال يُعدون عادة أقل أناقة وأقل قوة وأقل فرصاً للنجاح لا لسبب سوى صلعهم.